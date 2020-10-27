Лідерка антилукашенківської опозиції в Білорусі Світлана Тихановська звернулася до людей, які підтримали загальнонаціональний страйк. Політикиня заявила, що солідарність білорусів "злякала режим".

У нас все вийшло, – звернення Тихановської

Відеозвернення Тихановської опублікував її телеграм-канал у понеділок, 26 жовтня, ввечері. Згадала в ньому політикиня і про чергові репресії у Білорусі, і про страйк, і про героїзм протестувальників.

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Світлана Тихановська вражена, як білоруси – від студентів до пенсіонерів, від медиків до айтішників – вийшли на протести 26 жовтня. Солідарними з народом були й державні заводи, й приватні підприємства.

Ця сила солідарності злякала режим. Він (Лукашенко – 24 канал) знову використовує репресії, бо більше ні на що не здатний,

– наголосила Тихановська.

За її словами, у Білорусі був важливий день, адже запрацювали ланцюги солідарності.

"Сьогодні у нас все вийшло, бо кожен із вас проявив героїзм заради друга, колеги й земляка. І я вірю, що це був тільки початок", – підсумувала опозиціонерка.

Звернення Тихановської у день початку національного страйку у Білорусі: відео