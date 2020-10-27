Це тільки початок, – Тихановська про перший день страйку в Білорусі
Лідерка антилукашенківської опозиції в Білорусі Світлана Тихановська звернулася до людей, які підтримали загальнонаціональний страйк. Політикиня заявила, що солідарність білорусів "злякала режим".
У нас все вийшло, – звернення Тихановської
Відеозвернення Тихановської опублікував її телеграм-канал у понеділок, 26 жовтня, ввечері. Згадала в ньому політикиня і про чергові репресії у Білорусі, і про страйк, і про героїзм протестувальників.
Нагадаємо Масові страйки та жорстокі затримання: що відбувалося в Білорусі 26 жовтня – фото, відео
Світлана Тихановська вражена, як білоруси – від студентів до пенсіонерів, від медиків до айтішників – вийшли на протести 26 жовтня. Солідарними з народом були й державні заводи, й приватні підприємства.
Ця сила солідарності злякала режим. Він (Лукашенко – 24 канал) знову використовує репресії, бо більше ні на що не здатний,
– наголосила Тихановська.
За її словами, у Білорусі був важливий день, адже запрацювали ланцюги солідарності.
- "Сьогодні у нас все вийшло, бо кожен із вас проявив героїзм заради друга, колеги й земляка. І я вірю, що це був тільки початок", – підсумувала опозиціонерка.
Звернення Тихановської у день початку національного страйку у Білорусі: відео
Що відбувається у Білорусі?9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Лукашенка оголосили переможцем з 80,1% голосів виборців. Країну після цього миттєво охопили масштабні акції протесту, жорстоко придушувані силовиками.
Лідерка опозиції Світлана Тихановська дала Олександру Лукашенкові час до 25 жовтня, аби мирно піти з посади. Звісно, цього не сталося, тож у понеділок, 26 жовтня, у Білорусі почався загальнонаціональний страйк.