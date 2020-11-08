Ввечері 8 листопада 2020 року проти мітингувальників, які зібралися біля будівлі ЦВК з вимогою призначиити нові парламентські вибори, задіяли водомети. Це сталось без попередження, коли десятки людей наблизилися до огорож.

Лікарка-кардіологиня нью-йоркського шпиталю Maimonides Medical Center Нана Гегечкорі, яка лікує хворих на COVID-19, ствердила, що застосування водометів в умовах пандемії означає умисне вбивство. Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

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Гегечкорі закликала співробітників силових структур не забувати про те, що через складну епідеміологічну ситуацію лікарні у країні переповнені, тому місць для постраждалих може не бути.

Ви не зможете жити з цим гріхом, не зможете дивитися в очі своїм дітям! Зараз переслідувати голодних та замерзлих людей означає свідомо здійснювати вбивство! Будь ласка, не вбивайте людей,

– сказала лікарка.

За її словами, ті мітингувальники, які змокли та замерзли, вже можуть бути інфікованими. Вони мають вищий ризик захворіти на складну форму COVID-19 ніж ті, хто спостерігає за цим злочином з теплих кімнат.

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