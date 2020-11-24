В ідеї підтримки одноразовою виплатою ФОПів та найманих працівників, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, є 2 аспекти. Йдеться про суму та порядок отримання грошей, зокрема 8 тисяч гривень має вигляд знущання.

Не варто витрачати ці кошти – вони серйозно не підтримають тих, хто перебуває у скрутному становищі. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила виконавча директорка бізнес-асоціації Анна Деревянко.

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Вона розповіла, що більшість бізнесменів не змогли отримати 5-7-9 обіцяних кредитів, адже бюрократія була занадто важкою. Експертка зауважила, що потрібно сконцентруватися на легкості отрмання підтримки. Можливо, варто привести розмір допомоги у формат додаткових канікул або в інші шляхи, які може запропонувати держава для підтримки бізнесу, вважає Деревянко.

Деякі сектори дійсно почувають себе добре, зокрема фармацевтика, нерухомість та IT. Але деякі – дуже сильно страждають. Один з очільників іноземного готелю в Україні сказав, що якщо буде другий локдаун, то 60% відповідного бізнесу не витримає,

– розповіла виконавча директорка.

Довідка. Президент України анонсував новий пакет допомоги бізнесу, який постраждав під час карантину. Відповідним підприємцям виплатять матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Водночас гроші можуть отримати звільнені наймані працівники.

Позиція бізнесу щодо локдауну

Вона зазначила, що деякий сегмент бізнесу погоджується з ідеєю введення прогнозованого локдауну на короткий час. "Хтось підтримує карантин вихідного дня, однак звертає увагу на те, щоб всі були у рівних умовах. А дехто каже, що на 2 – 3 тижні варто ввести повний локдаун, тоді зменшиться захворюваність і навантаження на систему охорони здоров'я", – повідомила експертка.

В більшості випадків представнки бізнесу підлаштували відповідні процеси і розуміють, що пов'язана з пандемією невизначеність ще триватиме, сказала Деревянко. Тому для них закриття на декілька тижнів не буде критичним, але є мікробізнес, який сильно страждатиме, а 8 тисяч гривень йому не допоможуть, наголосила виконавча директорка бізнес-асоціації.

Експертка про новий пакет підтримки бізнесу: дивіться відео