Наразі не розглядають відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Через критичну ситуацію з коронавірусом в Україні це не на часі.

Міністр може звільнитись за власним бажанням або якщо його відставки вимагає прем'єр. Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю "Громадське".

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Якщо в уряді виникне консенсус між міністрами та прем'єром, то про це повідомлять. Однак зараз немає ніяких офіційних документів про відставку.

Це якісь чутки...Але якщо міністр сам захоче піти, ми тримати його не будемо,

– зауважив Корнієнко.

Чутки про відставку Степанова: що відомо