Президент Володимир Зеленський 9 листопада повідомив, що інфікувався коронавірусом. Водночас глава держави обурився тим, що ця новина викликала радість у його політичних опонентів.

Що сказав Зеленський

Зеленський побажав своїм конкурентам здоров'я та обов'язкового одужання. Про це президент написав на своєму телеграм-каналі.

Читайте також Єрмак захворів на коронавірус: що відомо про стан політика

Реєстрові "експерти" від наших політичних опонентів радіють моїй хворобі. Це вже за межею людяності. Це дуже підступна інфекція. Головна її небезпека в тому, що негативні наслідки можуть проявитися з часом. Тому нікому цього не бажав і не побажаю,

– підкреслив президент.

Зеленський також додав, що був готовий до того, що може заразитися коронавірусом. Президент здивувався, що хвороба оминула його, коли захворіли рідні.

Очільник держави також подякував усім, хто бажає йому швидкого одужання: "Вірю, коронавірус не витримає теплоти ваших слів".

Зауважимо, деякі українські політики після того, як стало відомо про коронавірус у Зеленського, висловили радість у соціальних мережах. Зокрема, ексрадник міністра оборони Юрій Бірюков на своїй сторінці у фейсбуці написав "Ну хоч якісь хороші новини".

Додамо, чоловік обіймав посаду радника міністра за каденції п'ятого президента Петра Порошенка.

Зверніть увагу! Президент Зеленський заявляв, що почуває себе добре. З симптомів коронавірусу у нього лише підвищена температура – 37,5. Однак надалі очільник держави працюватиме дистанційно, крім того він самоізолюється. Додамо, що недугу також підхопив глава Офісу Президента Анрій Єрмак.