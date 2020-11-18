У Центральній Америці вирує ураган Йота: є загиблі – фото, відео стихії
Країни Центральної Америки накрив ураган Йота. Жертвами стихії вже стали щонайменше 8 людей.
До узбережжя Нікарагуа Йота досяг з поривами вітру швидкістю 249 кілометрів за годину, пише CNN.
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Ураган приніс із собою повені та зсуви ґрунту в регіоні. Стихія забрала життя 4 дорослих та 2 неповнолітніх.
17 листопада уряд Гондурасу закрив мости та шосе по всій країні. Водночас по всій країні відкрили понад 600 тимчасових притулків для приблизно 13 тисяч людей.
Загалом уряди обох країн евакуювали 100 тисяч людей.
Постраждав і колумбійський острів Провіденсія. Там щонайменше двоє людей загинули, а одна людина пропала безвісти. Ще 120 місцевих жителів евакуювали з острова, серед них 6 – серйозно поранені.
Наслідки урагану Йота: Фото з твіттеру The Weather Network, KeviShader, Church News
У країнах Центральної Америки вирує ураган Йота: дивіться відео
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