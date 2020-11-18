Країни Центральної Америки накрив ураган Йота. Жертвами стихії вже стали щонайменше 8 людей.

До узбережжя Нікарагуа Йота досяг з поривами вітру швидкістю 249 кілометрів за годину, пише CNN.

Читайте також Індонезію накрили повені, що спричинили зсуви ґрунту: є загиблі – фото, відео

Ураган приніс із собою повені та зсуви ґрунту в регіоні. Стихія забрала життя 4 дорослих та 2 неповнолітніх.

17 листопада уряд Гондурасу закрив мости та шосе по всій країні. Водночас по всій країні відкрили понад 600 тимчасових притулків для приблизно 13 тисяч людей.

Загалом уряди обох країн евакуювали 100 тисяч людей.

Постраждав і колумбійський острів Провіденсія. Там щонайменше двоє людей загинули, а одна людина пропала безвісти. Ще 120 місцевих жителів евакуювали з острова, серед них 6 – серйозно поранені.

Зверніть увагу! Йота є рекордним, 30-м ураганом, що сформувався в Атлантичному океані у 2020 році. Раніше тропічний шторм Ета забрав життя чотирьох людей у США, ще кількох шукають рятувальники.

Наслідки урагану Йота: Фото з твіттеру The Weather Network, KeviShader, Church News

У країнах Центральної Америки вирує ураган Йота: дивіться відео

Hurricane Iota whipped up huge waves on the Colombian island of San Andrés, off the coast of Nicaragua, as the powerful storm neared landfall in Central America. https://t.co/gIKlJgZk6B pic.twitter.com/dnILa0U43R — ABC News (@ABC) November 17, 2020