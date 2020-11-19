Жахлива аварія за участю маленької дитини сталася 19 листопада на Майдані Героїв. Сміттєвоз "ЗІЛ" виїхав за межі дороги та збив хлопчика, який годував птахів.

Відео аварії записали камери руху проєкту dnepro.net. На записі видно, як вантажівка виїхала на пішохідну зону, де перебував хлопчик разом із мамою.

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Жінку автівка не зачепила, а от дитину збила.

Що відомо про жахливу ДТП у Кам'янському

За попередніми даними, аварія сталася через те, що водію сміттєвоза стало зле. Він втратив керування машиною, через що "ЗІЛ" протаранив паркан, зніс лавочку та в'їхав у дитину.

Медики кажуть, що швидше за все, у працівника комунального підприємства стався інсульт.

На місці ДТП працювали слідчі поліції. Які розслідуватимуть відкриту за фактом аварії із постраждалими кримінальну справу.

Який стан постраждалих

За даними видання "Інформатор", постраждалого хлопчика відвезли до обласної дитячої лікарні в Дніпрі з закритою черепно-мозковою травмою, забоями мозку та голови. Стан постраждалого медики оцінюють як важкий.

Водій "ЗІЛу" отримав закриту черепно-мозкову травму та струс мозку, а також закриту травму грудної клітини. Він перебуває в реанімації.

Дивіться відео ДТП на площі в Кам'янському: