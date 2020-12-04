У Чернівцях 4 грудня просто на Центральній площі машина поліції збила жінку. Вона переходила дорогу у неналежному місці й водій не встиг загальмувати.

Постраждалу вже відвезли у лікарню. Наразі невідомо про її стан. Про інцидент повідомляє сайт molbuk.ua. Читайте також На Харківщині сталась серйозна ДТП: постраждало 5 людей Очевидці ДТП стверджують, що поліційна машина рухалась не швидко, копи не порушували правила. ДТП сталась просто в центрі міста / Фото molbuk.ua Інші резонансні ДТП за участі правоохоронців: У столиці 24 листопада трапилася аварія за участю автомобіля Audi та службової Skoda патрульної поліції. Правоохоронці потрапили у ДТП, коли їхали на виклик щодо іншої аварії. На щастя, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав, хоча автівки суттєво пошкоджені.

У Хмельницькій області 2 грудня посадовець ДСНС у нетверезому стані збив пішохода на смерть. Драгер показав 2,18 проміле. Це сталось у селищі Білогір’я.