У центрі Чернівців копи збили жінку: переходила дорогу у неналежному місці
У Чернівцях 4 грудня просто на Центральній площі машина поліції збила жінку. Вона переходила дорогу у неналежному місці й водій не встиг загальмувати.
Постраждалу вже відвезли у лікарню. Наразі невідомо про її стан. Про інцидент повідомляє сайт molbuk.ua.
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Очевидці ДТП стверджують, що поліційна машина рухалась не швидко, копи не порушували правила.
ДТП сталась просто в центрі міста / Фото molbuk.ua
Інші резонансні ДТП за участі правоохоронців:
- У столиці 24 листопада трапилася аварія за участю автомобіля Audi та службової Skoda патрульної поліції. Правоохоронці потрапили у ДТП, коли їхали на виклик щодо іншої аварії. На щастя, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав, хоча автівки суттєво пошкоджені.
- У Хмельницькій області 2 грудня посадовець ДСНС у нетверезому стані збив пішохода на смерть. Драгер показав 2,18 проміле. Це сталось у селищі Білогір’я.
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