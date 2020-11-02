Біля синагоги у центрі Відня 2 листопада невідомий відкрив стрільбу. Австрійські ЗМІ повідомляють про 7 загиблих. Щонайменше 4 людей отримали поранення.

Що відомо про жертв

Внаслідок стрілянини загинули щонайменше 7 людей. Про це повідомило австрійське видання Kurier

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У МВС Австрії заявили, що один із нападників загинув. Його спільника наразі розшукують.

Трагедія сталася поблизу площі Шведенплац. На місці події працюють поліцейські. Правоохоронці попросили жителів Відня тимчасово утриматися від прогулянок по центру міста.

Наразі поліція не виключає версію теракту. Телеграм-канал Mash повідомив, що у вечері 2 листопада у Відні атакували відразу декілька локацій. Серед них – ресторани та єврейський центр.

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