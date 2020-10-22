Бійці Нацгвардії та патрульні поліцейські брали участь у затриманні 47-річного мешканця Запоріжжя, який вчинив стрілянину у центрі міста. Зловмисник чинив опір та намагався відкрити вогонь по правоохоронцям.

Про подію, яка сталася поблизу палацу культури "Дніпроспецсталь" на бульварі Шевченка, повідомили у поліції Запоріжжя. Хоча місце, де трапився злочин, і є центром міста, воно завжди характеризувалося підвищеною злочинністю.

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Надзвичайні події почалися з конфлікту між дівчиною та чоловіком. Під час розбірок пролунав постріл.

Затримали за допомогою перехожого

Поруч із місцем злочину були патрульні Нацгвардії, які одразу побігли затримувати порушника. Втім, він направив на них револьвер та погрожував відкрити вогонь на ураження. Допоміг правоохоронцям випадковий перехожий, який вибив пістолет із рук хулігана. Потім на місце прибули патрульні та слідчі.



Чоловіка можуть посадити / Фото пресслужби поліції Запоріжжя

Дівчині нічого не загрожує

Оскільки зловмисник використовував зброю під патрон Флобера, суттєвих травм постраждала отримати не могли. Дівчину із пораненням ноги відвезли до лікарні, де надали допомогу та відпустили додому.



Затриманий стріляв з револьвера під патрон Флобера / Фото пресслужби поліції Запоріжжя

Як покарають затриманого

За фактом використання зброї чоловіку інкримінують хуліганство. А оскільки він ще й чинив опір правоохоронцям, до звинувачення можуть додати ще кілька статей. Скоєння таких злочинів передбачає до 5 років тюрми, до 6 місяців арешту або від 8,5 до 17 тисяч гривень штрафу.