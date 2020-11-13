У Кабміні повідомили, що влада не обмежуватиме роботу церков та храмів у вихідні дні. Мовляв, не може цього робити без запровадження правового режиму надзвичайного стану.

Свобода віросповідання – це одне з фундаментальних прав громадян України. Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів.

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Він наголосив, що навіть під час найважчого локдауну богослужіння таки відбувалися. Предметом компромісу стала кількість осіб, які перебувають у тій чи іншій релігійній установі.

Керівники провідних релігійних організацій взяли на себе зобов'язання і надалі дотримуватися карантинних норм. Щонайменше 2 конфесії рекомендували використовувати одноразові ложки при обряді причащання,

– зауважив він.

"Думаю, це на совісті релігійних організацій. Якщо будуть порушення щодо кількості людей в одному приміщення, реагуватиме Національна поліція", – запевнив міністр.

Про непокору мерів та заяву Железняка

Також Немчінов пояснив, як уряд може реагувати на непокору низки міських голів, які відмовляються запроваджувати в містах карантин вихідного дня.

"Якщо мовиться про заклади громадського харчування та все, що регламентується закладами торгівлі, реагуватиме Держспоживслужба. Якщо це масові заходи – тоді Нацполіція", – зазначив він.

Довідка. В Україні ввели карантин вихідного дня. Обмеження діятимуть вже з 14 листопада. Розважальним центрам, спортзалам, а також закладам громадського харчування дозволено працювати лише у будні.

Зауважимо, що раніше нардеп "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада може розглянути постанову про скасування карантину вихідного дня.

Немчінов сказав, що йому важко коментувати такі заяви, оскільки цей депутат представляє опозицію. "Буду сприймати ці пропозиції, коли Железняк стане частиною більшості", – додав він.

Коментар Немчінова про карантин вихідного дня: дивіться відео 24 каналу