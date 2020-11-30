Більшість не обходиться без цибулі на кухні. Вона займає особливе місце серед овочів. Для приготування всіляких страв ми використовуємо її майже завжди. Користь цибулі для організму нічим не замінна, це універсальний продукт.

Найбільш важливі речовини, які містить цибуля:

Кверцетин. Речовина з сімейства флавоноїдів, що володіє сильними антиоксидантними властивостями і протизапальною дією.

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Антоціани . Підгрупа флавоноїдів (антиоксиданти), який надає деяким видам цибулі фіолетовий або червоний колір. Чим більше флавіноїдів – тим яскравіший і темніший колір цибулини. Тому звичайна у нас жовта цибуля хороша, але фіолетова краще.

. Підгрупа флавоноїдів (антиоксиданти), який надає деяким видам цибулі фіолетовий або червоний колір. Чим більше флавіноїдів – тим яскравіший і темніший колір цибулини. Тому звичайна у нас Сполуки органічної сірки, наприклад, алліцин . Це він додає їм різкий запах і смак, володіє антибактеріальною та антигрибковою дією.

. Це він додає їм різкий запах і смак, володіє антибактеріальною та антигрибковою дією. Фруктани – полімери фруктози, які не перетравлюються нашими ферментами і стають живильним середовищем для корисної мікрофлори кишечника (особливо біфідобактеріїй і лактобактерій).

– полімери фруктози, які не перетравлюються нашими ферментами і стають кишечника (особливо біфідобактеріїй і лактобактерій). Сапоніни – рослинні глікозиди. Вони мають протизакрепні властивості та знижують холестерин.

Чому ви маєте їсти цибулю?

Ці речовини роблять її важливою лікарською рослиною. Цибуля – один із засобів профілактики багатьох хвороб. Використовують для полегшення болю в горлі, при застуді. Окрім цього, цибуля допоможе знизити рівень холестерину в крові та запобігає атеросклерозу.

Вона підвищує апетит, сприяє виробленню травних соків і жовчі, стимулює роботу кишечника. Але слід пам'ятати, що в сирому вигляді її не рекомендується вживати людям з хворобами ШКТ (гастрит, виразка шлунку), так як це може викликати подразнення слизової.

Побічним ефектом вживання цибулі є неприємний запах шкіри і дихання, однак при помірній кількості це не повинно бути великою проблемою, а користь для здоров'я досить відчутна.

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Таким чином цибуля володіє протизапальною, антиоксидантною дією, зміцнює капіляри, підвищує імунітет. Завдяки своїм безцінним лікувальним властивостям це відмінний інгредієнт для багатьох страв.

Якщо з'їдати в день одну цибулину середніх розмірів в будь-якому вигляді (сирому або приготованому) це буде вам на користь.

Джерело: Facebook