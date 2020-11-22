Вже до кінця 2020 року в Україні мають запустити е-лікарняний. Процес переходу медзакладів на електронний документообіг розпочався ще у 2018 році.

Зараз не треба стояти у черзі за талончиком, а записатися до лікаря можна онлайн. Про те, як за 2 роки відбулась цифрова трансформація української медицини розповіли в матеріалі журналісти 24 каналу.

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Що ускладнює роботу медиків

Самі медики поки що користуються одночасно цифровими та паперовими документами. Це ускладнює їхню роботу.

Ведення подвійної документації поки що терпимо. Вже понад 2 роки ми намагаємось вести всі записи в електронному вигляді. За відведений час 15 хвилин ми дійсно не встигаємо,

– зазначила сімейна лікарка Ірина Дячук.

Від паперового до е-лікарняного

Але на черзі ще одне нововведення – електронний лист непрацездатності. Його планували впровадити ще навесні, але пандемія коронавірусу відтермінувала. Втім у Міністерстві охорони здоров'я та в Міністерстві цифрової трансформації анонсували запуски е-лікарняного вже у найближчі місяць – два.

Нагадаємо! У липні міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що е-лікарняні почали тестувати у 700 лікарнях країни. Утім повноцінно система зможе запрацювати на початку 2021 року.

Яка проблема впровадження

Єдиною проблемою впровадження цифрового лікарняного може стати знову дублювання документів у цифровому та паперовому форматі. Попри це, у Мінцифрі переконують в іншому.

Це буде звичайна форма, заповнення якої займатиме кілька хвилин. Після цього її підписуватимуть електронним підписом і все, нічого дублювати не потрібно,

– запевнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Як змінилася цифрова медицина в Україні / Фото eHealth Division

Він зазначив, що лікар зможе вносити дані пацієнтів в онлайн-систему. Їх автоматично відправлятимуть до інших відомств для виплат і до роботодавця.

Е-лікарняний в селах без інтернету

У Мінцифрі запевнили, що вже у 2021 році приблизно 10 тисяч соціальних об'єктів, зокрема і лікарень, під'єднають до інтернету. А запровадження е-лікарняного викорінить корупцію та нелегальні довідки з соціальних мереж.

Як триває трансформація української медицини: дивіться відео