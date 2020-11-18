На Україну насувається антициклон Thodo. Він "подарує" українцям -14 градусів та штормові вітри. Окрім того, вже 20 листопада майже на всій території країни синоптики прогнозують рясні опади.

Найближчими днями нам доведеться звикати до зимової погоди. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура повітря найближчої ночі (19 листопада – 24 канал) щипатиме вже за носа й щоки: у східних областях ймовірно 7-13 градусів морозу.

На решті території 0-5 градусів морозу,

– наголосила Діденко.

На Сході 19 листопада температура повітря становитиме 0...+5 градусів. На Заході буде тепліше. Там повітря прогріється до +5...910 градусів.

У Києві буде сухо, вітряно та холодно. Температура повітря становитиме +2...+3 градуси. На дорогах можлива ожеледиця, тому синоптики закликають водіїв бути максимально уважними та обережними.

"Погода не обіцяє бути комфортною, бо з півночі Європи та північного заходу підпиратиме інша повітряна маса, погрожуватимуть фронти далекого північного циклону, і тому це протистояння виллється мешканцям Заходу та Півночі України у сильний неприємний вітер", – зауважила Діденко.



В Україну насувається циклон Thodo / Фото з фейсбук-сторінки Наталки Діденко