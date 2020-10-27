Українські мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизельне пальне. Переважно їх вартість збільшилась на 50 копійок – 1 гривню.

Яка зараз вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС пропонуємо ознайомитись далі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.

Але В Україні за рік відчутно подешевшали майже всі види пального

WOG

Дизельне пальне на цих АЗС подорожчало на 50 копійок за літр. Його вартість склала 25,99 гривні за літр.

Бензин залишився на незмінному рівні.

"Паралель"

Вартість бензину A-92 в мережі виросла на 50 копійок – до 25,58 гривні за літр.

Ціна бензину А-95 теж зросла на 50 копійок і тепер становить 26 гривень 58 копійок за літр.

Вартість дизпалива не змінилась.

БРСМ-Нафта

Тут на бензин підняли ціну на 30 копійок, а дизпалива – на 9.

А-92 коштує 21,29 гривні за літр.

А-95 вартує 22,29 гривні за літр.

Дизпаливо коштує 20,05 гривні за літр.

KLO

На цих АЗС бензин та дизельне пальне подорожчали на 20 копійок.

Вартість А-92 становить 23,19 гривні за літр.

Ціна А-95 становить 24,19 гривні за літр.

Літр дизпалива коштує 22,69 гривні.

UPG

На АЗС UPG бензин додав 60 копійок у вартості, а дизпаливо – 20.

Ціна А-92 становить 23,10 гривень за літр.

Вартість А-95 – 24,10 гривень за літр.

Дизпаливо коштує 21,80 гривень за літр.

Укрнафта

Ціни піднялися на все на гривню.

А-92 коштує 22 гривні за літр.

За А-95 треба заплатити 23 гривні.

Дизпаливо в ціні 23 гривні за літр.

Такі мережі як AMIC, "Автотранс", "Нефтек", "Укргазвидобування", Green Wave, Mango і Motto підвищили ціну пального в межах 10-90 копійок за літр.



Ціни на бензин і дизпаливо на українських АЗС станом на 27 жовтня / Таблиця Enkorr

Що відомо про здорожчання пального:

До підвищення цін на бензини і дизпаливо роздрібні оператори, що працюють в економсегменті, перейшли 16 жовтня.

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