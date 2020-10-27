В Україні зросли ціни на пальне: яка його вартість на АЗС
Українські мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизельне пальне. Переважно їх вартість збільшилась на 50 копійок – 1 гривню.
Яка зараз вартість бензину та дизельного пального на різних українських АЗС пропонуємо ознайомитись далі. Свіжий моніторинг провели в Enkorr.
Але В Україні за рік відчутно подешевшали майже всі види пального
WOG
- Дизельне пальне на цих АЗС подорожчало на 50 копійок за літр. Його вартість склала 25,99 гривні за літр.
- Бензин залишився на незмінному рівні.
"Паралель"
- Вартість бензину A-92 в мережі виросла на 50 копійок – до 25,58 гривні за літр.
- Ціна бензину А-95 теж зросла на 50 копійок і тепер становить 26 гривень 58 копійок за літр.
- Вартість дизпалива не змінилась.
БРСМ-Нафта
Тут на бензин підняли ціну на 30 копійок, а дизпалива – на 9.
- А-92 коштує 21,29 гривні за літр.
- А-95 вартує 22,29 гривні за літр.
- Дизпаливо коштує 20,05 гривні за літр.
KLO
На цих АЗС бензин та дизельне пальне подорожчали на 20 копійок.
- Вартість А-92 становить 23,19 гривні за літр.
- Ціна А-95 становить 24,19 гривні за літр.
- Літр дизпалива коштує 22,69 гривні.
UPG
На АЗС UPG бензин додав 60 копійок у вартості, а дизпаливо – 20.
- Ціна А-92 становить 23,10 гривень за літр.
- Вартість А-95 – 24,10 гривень за літр.
- Дизпаливо коштує 21,80 гривень за літр.
Укрнафта
Ціни піднялися на все на гривню.
- А-92 коштує 22 гривні за літр.
- За А-95 треба заплатити 23 гривні.
- Дизпаливо в ціні 23 гривні за літр.
Такі мережі як AMIC, "Автотранс", "Нефтек", "Укргазвидобування", Green Wave, Mango і Motto підвищили ціну пального в межах 10-90 копійок за літр.
Ціни на бензин і дизпаливо на українських АЗС станом на 27 жовтня / Таблиця Enkorr
Що відомо про здорожчання пального:
- До підвищення цін на бензини і дизпаливо роздрібні оператори, що працюють в економсегменті, перейшли 16 жовтня.
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- 19 жовтня, після піврічної цінової паузи, мережа групи "Приват" підвищила вартість всіх видів палива відразу на 1 гривню за літр.
- Чергове підвищення в мережі також на 1 гривню відбулося 26 жовтня.