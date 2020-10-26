У жовтні 2020 року майже на чверть зросла оптова ціна на газ для виробників теплоенергії, яким постачається газ у рамках ПСО. Тепер один кубометр газу коштує 5,37 гривні без урахування ПДВ та витрат на транспортування.

Ціна на газ для виробників тепла у жовтні відчутно зросла. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

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За період, який використовують для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26% через підвищення попиту.

Проте, завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні, ціна газу для виробників тепла у жовтні зросла у порівнянні з минулим місяцем на 24%,

– йдеться у повідомленні.

Тепер вона становить 5,37 гривні за кубометр без урахування ПДВ та витрат на транспортування.

У "компанії додали, що до 1 травня 2021 року компанія постачає природний газ для виробників тепла, які потрапляють під дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Зверніть увагу! "Нафтогаз" зберіг ціни на газ на жовтень на поточному рівні – 4,7 гривні за кубометр у межах пакету "Місячний" та 5,24 гривні – у межах тарифу "Річний".