"Нафтогаз" назвав ціни на газ для побутових клієнтів на грудень. Вартість газу на початку зими буде стабільною.

Якою буде ціна на газ у грудні

Ціна на газ у грудні буде на рівні 6,33 гривні за кубометр з ПДВ та без урахування вартості доставки. Про це повідомили на сайті "Нафтогазу".

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Відтак, порівнюючи з листопадом, ціна на газ не змінилась. "Річний" тариф у грудні збережеться на рівні 6,45 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Облгази та міськгази в регіонах встановлюють власні тарифи на газ. Переважно вони вищі, ніж у "Нафтогазу". Ціни змінюються відповідно до тарифів, встановлених головним газопостачальником.



Ціна на газ у грудні / Скриншот із сайту "Нафтогазу"

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