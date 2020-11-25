"Нафтогаз" встановив ціну на газ для своїх клієнтів: яким буде тариф у грудні
"Нафтогаз" назвав ціни на газ для побутових клієнтів на грудень. Вартість газу на початку зими буде стабільною.
Якою буде ціна на газ у грудні
Ціна на газ у грудні буде на рівні 6,33 гривні за кубометр з ПДВ та без урахування вартості доставки. Про це повідомили на сайті "Нафтогазу".
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Відтак, порівнюючи з листопадом, ціна на газ не змінилась. "Річний" тариф у грудні збережеться на рівні 6,45 гривні за кубометр.
Ціна на газ у грудні / Скриншот із сайту "Нафтогазу"
Як змінювались ціни на газ восени
- У серпні та вересні "Нафтогаз" різко підвищив ціни на газ для населення. Зокрема, під час першого місяця осені ціна зросла на 45% – до 4,70 гривні за кубометр.
- У жовтні ціна газу була стабільною.
- У листопаді "Нафтогаз" знову підвищив ціну для клієнтів на 35% – до 6,33 гривні.
- До слова, "річний" у листопаді підвищили на 23,1% – до 6,45 гривні за кубометр.
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