У листопаді 2020 року "Нафтогаз" встановив ціну на природний газ для населення на рівні 6,33 гривень за кубічний метр з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з жовтнем вартість блакитного палива зросла майже на 35%.

До цього "Нафтогаз" різко підвищив ціни на газ для населення в серпні – вересні. А ось у жовтні – ціна газу не змінилася. Про це свідчать дані на сайті "Нафтогазу".

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У листопаді у межах місячного контракту ціна на газ зростає до 6,33 гривень за кубометр, у межах річного контракту становитиме 6,45 гривні за кубометр. Якщо ви підключили тариф "Річний" у попередні місяці, то ви продовжуєте платити за газ за ціною того періоду. Наприклад, до 31 жовтня включно можна перейти на річний контракт за ціною 5,24 грн за кубометр.

Зміни цін на газ в листопаді обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором і збільшенням гуртової ціни на блакитне паливо,

– пояснюють у "Нафтогазі".

Чому зростають ціни на газ? Через підвищення вартості газу на європейських газових хабах, яке відбувається через опалювальний сезон. Проте цьогоріч збільшення цін є помірним через запаси газу в українських підземних сховищах.

Як змінювалась ціна на газ від початку року

У лютому українці заплатили за спожитий у березні газ за тарифом 5,86 гривні за кубометр, що на 15% дорожче, ніж у січні.

У квітні через кризу ціни впали на 15%, а у травні – ще на 21%.

У червні вартість знизилась ще на 6%.

Втім, вже у липні ціна зросла на 7%, у серпні ще на 9% – до 3,24 гривні за кубометр.

У вересні кубометр газу коштував 4,7 гривні без урахування вартості доставки. У порівнянні з серпнем це одразу на 46% більше.

без урахування вартості доставки. У порівнянні з серпнем це одразу на 46% більше. У жовтні ціна на газ для населення не змінилася, а залишилась на рівні 4,70 гривень.

Зверніть увагу! З 1 серпня ціни на газ для населення регулює ринок. Тобто діє принцип імпортного паритету. Україна купує газ на німецькому або нідерландському хабі. До цієї ціни додають вартість транспортних послуг.