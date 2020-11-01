З 1 листопада в Україні зростуть ціни на газ і тепло, зате здешевшають квитки на Інтерсіті+. Цього місяця українці проголосують у другому турі місцевих виборів-2020, а депутати розглянуть бюджет-2021 і низку важливих законопроєктів.

Детальніше про зміни – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Оновлюються карантинні зони

В Україні оновлюються карантинні зони. Так, з 2 листопада у червоній зоні будуть Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів. Зонування змінюється наприкінці кожного тижня.

Детальніше про оновлення читайте в статті 24 каналу "В Україні оновили карантинні зони: які регіони потрапили у червоний список".

Зростуть ціни на газ і тепло

У листопаді тарифи на газ в Україні за тарифом "Місячний" зростуть до 6,33 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу). А для клієнтів, котрі у листопаді підключать тариф "Річний", ціна газу на наступні 12 місяців становитиме 6,45 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу), повідомив НАК "Нафтогаз України".

Такі зміни у цінах на газ спричинені сезонним фактором і збільшенням оптової ціни на блакитне паливо, пояснили у "Нафтогазі".

Детальніше читайте у матеріалі "Тарифи на газ у листопаді 2020: яка ціна у різних постачальників".

Окрім цього, вже у листопаді українцям доведеться платити за комунальні послуги значно більше. До того ж прийдуть платіжки за опалення у другій половині жовтня. Оплата за тепло також може зрости з огляду на подорожчання газу, ціна на який становить до 80% вартості тепла.



Ціни на газ суттєво зростуть / Фото архів 24 каналу

Нові мери міст та другий тур виборів

6 листопада – граничний термін встановлення результатів місцевих виборів 2020, які відбулися 25 жовтня. У тих містах, де жоден з кандидатів не набрав 50% + 1 голос, відбудеться другий тур. Попередня дата його проведення – 15 листопада.

Однак припускають, що другий тур може відбутися в різних містах у різні дати: 8, 15 чи 22 листопада. Якщо в окремих громадах у судах оскаржуватимуть результати виборів, голосування можуть провести і в грудні.

Детальніше про місцеві вибори 2020 читайте у матеріалі 24 каналу.

Рада розгляне бюджет і "карантинні покарання"

3 листопада – після карантину в сесійний зал повертаються народні депутати. Працюватимуть над низкою запланованих законопроєктів – зокрема, найважливіші – про бюджет України на 2021 року, про адміністративні порушення і поправки до антикорупційного законодавства.

Але плани можуть змінитися через позачергові подання. Так, міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до депутатів із проханням уже на найближчому пленарному тижні проголосувати за урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.

У документі вказані конкретні суми штрафів – наприклад, за не носіння масок у відповідних закладах, спорудах – від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень. Також зазначається, що контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби і місцевого самоврядування.

Крім того, Верховна Рада в екстренному порядку може взятися за "Проєкт Закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Мова йде про законопроєкт, який подав Володимир Зеленський після того, як Конституційний суд "визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства". Президент пропонує припинити повноваження всіх чинних суддів КС і реформувати сам суд.

У партії "Слуга народу" повідомили, що розглянуть пропозицію Зеленського вже 2 листопада на засідання фракції. Також "СН" заявляє, що позитивне голосування за поданий законопроєкт – єдиний можливий вихід із конституційної кризи.

Відкриються КПП на Донбасі

10 листопада на Донбасі заплановано відкриття двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Золоте" і "Щастя".

Представники України в Тристоронній контактній групі в Мінську зазначили, що біля "Золотого" ремонт дороги після трьох обстрілів за останній рік закінчується. Інфраструктура обох пунктів готова і може приймати вантажні автомобілі.

Відкриття КПП також полегшить для пенсіонерів ОРДЛО можливість отримувати пенсії під час карантину.

Квитки на Інтерсіті+ стануть дешевшими



Квитки на 1-й клас подешевшають / Фото сайт Укрзалізниці

Укрзалізниця з 1 листопада знижує тарифи на квитки 1-го класу Інтерсіті+ ще на 15%.

Варто додати, що у серпні компанія розпочала програму лояльності для тих, хто подорожує на Інтерсіті+. Тоді вартість квитків 1-го класу була дешевшою на 40% для тих, хто купує квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, та на 10% – за 24-15 діб.

Деякі відділення Укрпошти працюватимуть без вихідних

З 1 листопада 250 найбільш завантажених відділень Укрпошти будуть працювати без вихідних. Це потрібно для того, щоб розширити можливості для обслуговування клієнтів та зменшити черги у відділеннях.

Нові стандарти дорожнього руху

Укравтодор вперше в Україні розробив стандарт на заходи та засоби для заспокоєння дорожнього руху. Це потрібно не тільки для зменшення швидкості, а головним чином – для рівномірності транспортних потоків. Особливу увагу приділили ділянкам, де автомобільні потоки конфліктують з пішохідними та велосипедними.

Так, з 1 листопада, окрім "лежачих поліцейських", водіїв будуть пригальмовувати острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги.

Обмеження швидкості на вулицях Києва

З 1 листопада на семи вулицях Києва, де було дозволено рухатися зі швидкістю до 80 км/год, впроваджують її обмеження до 50 км/год. Нововведення буде діяти до 1 квітня 2021 року.

Йдеться про наступні ділянки:

просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Зміни в оформленні електронної візи

З 1 листопада змінюються деякі правила оформлення електронних віз для в'їзду в Україну. Раніше е-Віза на 30 днів для туризму, бізнесу і особистих поїздок оформлялася як разова, тепер – як разова і дворазова.

У листопаді МЗС має збільшити список мов, на які перекладають візову анкету. До англійської, арабської та іспанської додають китайську та хінді.

Також будуть скорочені терміни розгляду візового клопотання з 9 днів до 1 дня в терміновому порядку і 3 робочих днів в звичайному.

Змінять і розцінки. До 1 листопада оформлення е-Візи коштує 85 доларів (консульський збір), з 1 листопада збір за разову візу складе 20 доларів, за дворазову – 30 доларів, а за термінове оформлення доведеться сплатити вдвічі більший консульський збір.

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Е-Візи для громадян Таїланду, М'янми і Лаосу



Україна спрощує в'їзд для іноземців / Фото архів 24 каналу

З 1 листопада МЗС розпочинає оформлення громадянам Таїланду, М'янми та Лаосу українських електронних віз (е-Віза) за новою процедурою.

Для оформлення електронної візи потрібно:

зареєструватися на веб-платформі МЗС;

заповнити анкету, завантажити фотографію та скановані копії документів (паспорт, запрошення тощо), оплатити банківською карткою консульський збір;

отримати готову е-Візу на електронну пошту (надсилається у форматі pdf).

Єгипет скасовує візовий збір для туристів

З 1 листопада до 30 квітня всі туристи, які будуть прибувати до губернаторств Південний Синай, Червоне море, Луксор та Асуан, звільняються від сплати візового збору.

Все ще залишається обов’язковою вимога наявності негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до прибуття до Єгипту. Також є можливість здати такий тест по прибуттю до низки курортних міст.

Новий сервіс для платників податків

З листопада Державна податкова служба України запускає новий електронний сервіс – "infoTAX".

На першому етапі його роботи платники зможуть за допомогою месенджерів Telegram та Viber отримувати:

інформацію щодо стану розрахунків з бюджетом;

реєстраційні та облікові дані;

повідомлення про результати обробки документів;

нагадування про необхідність подання звітності та сплати податків.

На другому етапі передбачено предзаповнення звітності для платників єдиного податку, перехід до сплати податків у "два кліки" та сповіщення про виникнення податкового боргу.

В подальшому сервіс інтегрують з порталом "Дія".

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Кваліфікований підпис замість електронного цифрового

Після 7 листопада закінчується перехідний період деяких норм закону про електронні довірчі послуги. З цієї дати про поняття електронний цифровий підпис (ЕЦП) потрібно забути і застосовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Новий варіант електронного підпису, яким, до речі, можна буде користуватися при підписанні податкової звітності, як стверджують розробники, "досконаліший і більш захищений".

Переробка поліетиленових пакетів

У Києві з 1 листопада понад 100 пунктів прийому вторсировини почнуть приймати на переробку поліетиленові пакети. Знайти пункти можна за допомогою інтерактивної карти, на якій вони позначені у вигляді помаранчевих будинків.

Заборона на вилов риби

З 1 листопада в більшості українських водойм розпочинається заборона на вилов риби у зимувальних ямах. У переважній кількості областей вона триватиме до початку нересту 2021 року, в деяких – до кінця зими.

Любительський лов риби дозволяється, але з обмеженнями:

зимовими вудками з блешнею вертикального блесніння із гачком не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями;

загальна кількість гачків на водоймах загального користування, а також тих, що закріплені за громадськими об'єднаннями, не повинна перевищувати п’яти на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.

За недотримання зазначених норм передбачене стягнення штрафу до 680 гривень. Додатково потрібно буде заплатити за кожну виловлену незаконно рибину.

Якщо ви стали свідком порушення, телефонуйте на "гарячу лінію": 0-800-50-52-50.

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Нова електронна декларація для митниці



Митні правила адаптують до законів ЄС

З 7 листопада 2020 року в Україні впроваджується нова електронна форма Загальної декларації прибуття на митниці.

Це нова форма документу, яку компанії-перевізники мають заповнювати до перетину кордону України. Її запровадження продовжить адаптацію українського митного законодавства до норм та вимог ЄС.

В той же час, поява нової форми викликає занепокоєння у бізнесу, відзначає Європейська Бізнес Асоціація. Адже поки що відсутні нормативно-правові акти, які мають чітко регулювати процеси такого нововведення для бізнесу. На сьогодні ще не затверджено зміст самої декларації – проєкт знаходиться на сайті Мінфіну і не затверджений Кабміном. Але Митним кодексом уже передбачена відповідальність за порушення – не подання такої декларації.

Тому українська бізнес-спільнота просить пришвидшити процес погодження форми декларації і надати можливість тестового періоду подачі декларацій для компаній, аби налаштувати свої виробничі процеси.

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Розпочинає роботу кол-центр з підтримки онкохворих

У листопаді розпочне роботу кол-центр з підтримки пацієнтів з онкозахворюваннями та їхніх близьких від Фундації #ВАРТОЖИТИ.

Спершу запустять лінію безкоштовного таксі для онкопацієнтів – в умовах поширення COVID-19, людям із вразливим імунітетом небезпечно користуватися громадським транспортом.

Після повноцінного запуску кол-центру онкохворі та їхні близькі з усієї України зможуть зателефонувати на єдиний короткий номер і безкоштовно отримати один із трьох видів допомоги: