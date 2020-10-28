Характерно, що цей рівень був значно нижчий і за ціну для виробників тепла, формула якої визначається урядом при покладанні на Нафтогаз так званих спеціальних обов'язків (і узгоджується з МВФ).

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Допомога за рахунок всіх українців

Нам розповідали, що керівництво і наглядова рада "Нафтогазу" є такими палкими прихильниками ринкових реформ, і це ненависні їм популісти у владі якраз через ці спеціальні обов'язки встановлювали ціну для населення на рівні нижче ринкової.

А тут виявляєтся, що правління та наглядова рада готові допомагати владі вже і без примусу, а "по-любві". Звісно, ця допомога за рахунок всіх українців, які є власником "Нафтогазу". Ну і коли МВФ не бере участь у процесі.

Було б смішно, якби не було сумно від чергового прикладу дискредитації реформи ринку газу і корпоративного урядування державних компаній.

Хтось може подумати: "Ну і що з того, що "Нафтогаз"/держбюджет недоотримали гроші. По-перше, частка ринку у "Нафтогазу" дуже мала, і тому занижена ціна потрібна була скоріше просто щоб підіграти владі перед виборами – мовляв, влада молодець, робить так, щоб у державного "Нафтогазу" ціни не підвищувались, а за ціни приватних облгазів влада не відповідає. По-друге, це ж добре, коли населення менше платить за газ!"

Не буду зараз переконувати тих, хто так думає.

Хто та навіщо підняв ціни на газ для населення?

Лише зауважу, що це робилось замість того, щоб перегравати "Газпром" у застосуванні європейського законодавства про захист конкуренції, і таким чином домогтися сталого зниження ринкової ціни з рівня "хаб +" до рівня "хаб -". Мається на увазі розблокування транзиту газу з Середньої Азії, розблокування експорту газу незалежними від "Газпрому" видобувниками, перенесення точок передачі газу європейським клієнтам "Газпрому" тощо.

Показово, що тоді ціна у листопаді могла би бути практично на такому ж рівні, як і в жовтні, тобто значно меншою.

Нам розповідали, що поточне керівництво "Нафтогазу" є такими сміливими борцями з Росією, просто раніше у них відбирали славу та не давали "вжарити" росіян (як їм хотілось). Але тепер вони покажуть Путіну, вперше в його житті, справжню матір гореславного Кузьки.

Вже рік скоро завершується, а ми не бачимо жодного прогресу навіть щодо ініціатив, підготовлених відразу після того, як ми переграли "Газпром", отримавши 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і підписавши новий транзитний контракт, ще коли я очолював цей напрям.

Натомість ми чуємо недолугі виправдання, що угода про врегулювання, підписана одночасно з новою транзитною угодою, "закрила" всі спірні питання і тому "Нафтогаз" нічого не може зробити. Це неправда, оскільки угода про врегулювання стосувалася тільки дій сторін, які мали місце до підписання нового транзитного контракту. Тобто якщо зараз сторони діють всупереч правовим нормам, це можна і потрібно оскаржувати. І тому ці виправдання свідчать лише про нездатність або небажання захищати інтереси українців від несправедливого та неправового утиску з боку "Газпрому".

До теми В Україні опалювальний сезон під загрозою зриву: де саме

Наслідком такої бездіяльності, як ми бачимо, і є завищені ціни на газ в Україні, що означає менше грошей у населення на купівлю інших товарів та послуг, проблеми для конкурентоздатності нашої промисловості, проблеми для держбюджету та економічного зростання.