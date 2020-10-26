З початком опалювального сезону зросте попит на газ. А разом з ним і ціни на блакитне паливо.

За розпорядженням уряду, розраховують ціну газу для виробників тепла відповідно до європейських хабів. Відтак через це і довелось переглянути ціну. Про це повідомили на офіційній сторінці Нафтогазу.

Важливо Ціна на газ для виробників тепла в жовтні зросла на чверть

"Ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів, з урахуванням змін цін на європейських газових хабах", – йдеться у повідомленні.

Для українських виробників тепла ціна у жовтні збільшиться. Все через те, що у Європі ціна на газ майже за місяць піднялась на 26%.

Коли подорожчає газ

Крім цього, завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні, ціна газу для виробників тепла у жовтні 2020 року зросла на 24%, у порівнянні з попереднім місяцем (4318,99 гривні за тисячу кубометрів у вересні – 24 канал).

Подальші прогнози вказують, що у листопаді-грудні 2020 варто надалі очікувати, що газ подорожчає. Але запаси у підземних сховищах України та Європи утримують ціни від стрімкого зростання.