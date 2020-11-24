Ціни на нафту не змінилися, зросли лише котирування деривативів – відповідних страхових зобов'язань. Однак поведінка нафтових бірж, які торгують вторинними фінансовими інструментами, може вплинути на ціни.

Йдеться про випадок, якщо нинішня тенденція до зростання котирувань збережеться ще впродовж 2 тижнів. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Зверніть увагу Нафта дорожчає на тлі прогресу у створені вакцини від COVID-19 і "перезавантаження" влади у США

Якщо через 2 тижні нафтові котирування будуть зростати – прив'язані до них гуртові та роздрібні вартості нафтопродуктів також почнуть підвищуватись, розповів експерт. За його словами, для України це матиме негативні наслідки, адже всі продукти, які купують за долари чи євро, також дорожчатимуть.

"Більш низькі котирування в Україні набагато корисніші, ніж зростаючі або зависокі, які було декілька років тому. Чекаємо поки не зміняться тренди, що можна очікувати наприкінці грудня – на початку 2021 року, а також реакції українських трейдерів. Поки що ціни на заправках ніяк не відреагували на змінення котирувань у світі", – зауважив Рябцев.

Від чого залежать відповідні тренди

Насамперед, за словами експерта з енергетики, тренди залежать від інформаційних повідомлень. Найбільша новина пов'язана з вакциною, її використали спекулянти, які працюють на відповідних ринках, наголосив він.

Геннадій Рябцев наголосив, що спекулятивний капітал почав перетікати з фондових та валютних ринків на сировинні. На котирування, зауважив він, впливає не співвідношення попиту і пропонування на товарному ринку, а інформаційні повідомлення чи штучно створені події, зокрема все, що не стосується реального сектору економіки.

На жаль Україна штучно прив'язана до так званих світових цін, які насправді цінами не є. Купуючи нафтопродукти ми купуємо також спекулятивну складову, яка в нинішніх цінах визначає котирування приблизно на 2 третини,

– повідомив фахівець.

Оскільки США є головним споживачем усього у світі, на своїй території вони мають майже всі торговельні площадки, які визначають котирування та речі, зазначив Рябцев. За його словами, навіть однакові за інформацією повідомлення можуть вплинути на дії спекулянтів як збоку зростання, так і зниження.

Довідка. Станом на 24 листопада 2020 ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 0,9% у порівнянні з попередньою сесією, досягнувши 46,49 долара за барель. Нафта від WTI зросла в ціні на 1,1% – до 43,51 долара за барель.