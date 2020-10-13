В Україні за рік відчутно подешевшали майже всі види пального
Усі види моторного пального в Україні за період з вересня 2019 по вересень 2020 року відчутно подешевшали. Зросла лише ціна на скраплений газ – на 0,9% до 12,14 гривні за літр.
За рік ціни в Україні на пальне знизилися, інформує Державна служба статистики.
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Як змінилися ціни на пальне за рік:
- у вересні 2020 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 22,24 гривні за літр. А це на 19,4% менше, ніж в аналогічний період 2019 року;
- бензин А-95 коштує 23,36 гривні за літр, що на 18,6% менше, ніж торік;
- дизельне пальне – 22,60 гривні за літр, тобто на 19,1% менше;
- скраплений газ натомість подорожчав на 0,9% – до 12,14 гривні за літр.