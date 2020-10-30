Ціни на бензин, дизель та газ у жовтні суттєво підвищилися. Чому українські АЗС переглянули свою цінову політику?

У матеріалі 24 каналу пояснюємо чому ціни на пальне раптово зросли та як головні гравці на ринку впливають на ціни.

До теми В Україні зросли ціни на пальне: яка його вартість на АЗС

Ціни на нафту зараз

За даними Консалтингової групи А-95 ціни на пальне 29 жовтня були такими:

А-95 преміум – 25,66;

А-95 – 24,20;

А-92 – 23,14;

Дизельне пальне – 23,50;

Газ автомобільний – 12,64.

Проте ціни на пальне суттєво відрізняються за областями. До прикладу, на Сумщині можна придбати літр А-95 за 22,92 гривні, а на Івано-Франківщині на 2 гривні дорожче – 24,93. На підконтрольних Україні територіях Луганщини та Донеччини ціни ще вищі.

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Чому ціни зросли

Нещодавнє підвищення цін на пальне в Україні пов’язано з тим, що найбільші мережі АЗС різко підняли ціни, а за ними вже підтягнулися менші мережі АЗС. Першими підняли ціни мережі АЗС з групи "Приват" – одразу на гривню 18 жовтня, а через тиждень – ще на гривню, повідомляє enkorr. Експерти консалтингової групи "А-95" вважають, що саме дії групи "Приват" стали поштовхом до загального збільшення цін, адже вони володіють майже третиною ринку в Україні.

Українські монополісти: хто вони

Авіас, ANP, Sentosa

Власники: олігарх Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов .

. Станом на 2019 рік у мережі було 1 022 автозаправні станції, що робило її найбільшою мережею в Україні.

автозаправні станції, що робило її найбільшою мережею в Україні. пальне: українське.

Укрнафта

Власники: Нафтогаз (контрольний пакет акцій) та Ігор Коломойський .

(контрольний пакет акцій) та . Станом на 2019 рік – 536 заправок.

заправок. пальне: українське.

WOG

Власники: Степан Івахів (зараз є народним депутатом партії "За майбутнє"), Сергій Лагур та Роман Єремєєв.

(зараз є народним депутатом партії "За майбутнє"), Сергій Лагур та Роман Єремєєв. У 2019 в мережі налічувалося 407 АЗС.

АЗС. пальне: білоруське, російське та європейське.

ОККО, Галнафтогаз

Власник: Віталій Антонов , бізнесмен із Львівщини. У 2018 РФ ввела санкції проти понад 300 українців, серед яких був Антонов.

, бізнесмен із Львівщини. У 2018 РФ ввела санкції проти понад 300 українців, серед яких був Антонов. Станом на 2019 рік мережа налічувала 402 автозаправні станції.

автозаправні станції. пальне: білоруське та європейське.

АМІС (раніше Лукойл)

Власники: австрійці Йоханнес Кльоцль-Норберг (50% акцій), Манфред Кунце (40%), Хайнц Зернетс (10%). До 2014 року заправки належали російським власникам, які продали бізнес через санкції та бойкот з боку українців. Проте заправки і надалі пов’язують з Росією .

Йоханнес Кльоцль-Норберг (50% акцій), Манфред Кунце (40%), Хайнц Зернетс (10%). До 2014 року заправки належали російським власникам, які продали бізнес через санкції та бойкот з боку українців. Проте заправки і надалі пов’язують з . Минулого року кількість заправок досягла 216 .

. пальне: російське.

БРСМ-Нафта

Власник: Андрій Біба . Нагадаємо, що розслідування Bihus-Info показало, що ця мережа заправок фінансує партію проросійського блогера Шарія. Але в компанії ці закиди заперечують.

. Нагадаємо, що розслідування Bihus-Info показало, що ця мережа заправок фінансує партію проросійського блогера Шарія. Але в компанії ці закиди заперечують. Кількість заправок минулого року налічувала 156 .

. пальне: білоруське, російське та європейське.

Shell

Власники: Royal Dutch Shell (51%) та російські бізнесмени "Независимая нефтяная компания" (49%).

(51%) та "Независимая нефтяная компания" (49%). Кількість заправок станом на 2019: 134 .

. пальне: українське.

Тож більшість ринку контролює Ігор Коломойський. Все ще значна частка належить російському бізнесу. Паливний ринок в Україні має ознаки ринку олігополії.

Що таке ринок олігополії Це ринок, на якому існують декілька фірм, окремі з яких контролюють значну частину ринку і вступ на цей ринок нових фірм ускладнений. Нечисленність фірм сприяє їхнім монополістичним угодам: по встановленню цін, поділу ринків або по інших засобах обмеження конкуренції між ними.

Важливо Законопроєкт №4098 про збалансованість ставок акцизного податку на пальне знизить ціни на бензин

Як формується ціна в Україні

Оскільки Україна не є паливно незалежною країною, то одним з основних чинників, що формують ціни на бензин є ціни на світовому ринку. Через поширення коронавірусу COVID-19 попит на нафту різко впав, а з ним і ціни.

Третина вартості бензину, яку сплачують українські водії, йде в державний бюджет. Це ПДВ та акциз. Вартість акцизу фіксована та прикріплена до курсу євро. За літр А-95 сплачують 0,213 євро (7 гривень). За ці гроші ремонтують та будують дороги. Разом із ПДВ ці два податки становлять близько 35% від кінцевої вартості бензину. Це середній показник у світі. До прикладу, в США податок становить 20%, натомість в Німеччині — 64%. Тепер, коли гривня почала падати, частка податку у ціні на бензин зросте.

Курс гривні впливає на вартість бензину, бо Україна закуповує як бензин, так і нафту, які прив'язані до іноземної валюти, а також акциз на бензин встановлений у євро.



Оператори АЗС транспортують бензин, а також ставлять свою націнку, яка залежить від сили бренду, конкурентності та втручання держави на ринок. Оператори АЗС закуповують бензин наперед, а отже зміна ціни на нафту на світовому ринку впливає на українські ціни не раніше 2-4 тижнів.

Чи дорогий в Україні бензин

По-перше, багато АЗС продають український бензин, а по-друге, у тих АЗС, які пропонують імпортне пальне, світові ціни на нафту не є єдиним фактором, що формує ціну. Тож зрозуміло, що ціни на пальне в Україні не можуть падати пропорційно до світових цін на нафту.

Але реакція має бути. Ми вирішили подивитися, як ціни на український бензин А-95 реагують на зміни ціни нафти Brent. Для цього ми порахували у відсотках як змінювалася ціна у порівнянні з 1 березнем.

Тоді ціна нафти Brent була 50,5 долара за барель (тобто певне падіння вже відбулося). А бензин А-95 на українських АЗС коштував 26,47 гривні за літр. Видно, що після різкого падіння у березні, ціни на бензин в Україні почали падати аж через місяць – і то не сильно.

Найнижчі ціни спостерігалися у червні, коли бензину вдалося скинути 17% у вартості відносно ціни 1 березня.

Наразі українці ціни на бензин на 9% нижчі, ніж 1 березня, а світові ціни на нафту нижчі на 25%.

Ціни на бензин у світі

Бензин в Україні коштує 85 центів або 24,26 гривні за літр 95-го. Це середня ціна у світі. Порівняти ціни в інших країнах можна на інтерактивній карті. Найдешевший чи точніше практично безплатний бензин у Венесуелі. Ця країна — лідер за покладами нафти у світі. Найдорожче заправити автівку обійдеться в Гонконгу, за літр А-95 тут доведеться заплатити 2,24 долара (майже 64 гривні).

Зверніть увагу В Україні за рік відчутно подешевшали майже всі види пального

У жовтні ціни на бензин у світі були такими:

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