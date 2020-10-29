Ціни в Україні постійно змінюються та пандемія, яка призвела до падіння гривні, могла пришвидшити цей процес. Які товари та послуги стали дорожчими для українців, а що навпаки стало доступнішим?

За час карантину більшість товарів та послуг подорожчали для українців. До прикладу, з початку року гречка подорожчала на 30%, яблука на 35%, а сигарети – на 13%. Проте є й товари, ціни на які навпаки опустилися, як-от деякі овочі (цибуля, картопля) впали в ціні більш ніж на третину, а пшоно майже на 20%.

У матеріалі 24 каналу ми вирішили порівняти ціни у вересні з тим, які були рівно рік тому, щоб уникнути фактору сезонності. Для цього взяли статистику Держстату.

Цікаво Рейтинг українських міст за вартістю життя: де найдешевше, а де найдорожче



Як змінилися ціни в Україні за рік / Інфографіка 24 каналу

На що виросли ціни

Освіта

Освіта за рік подорожчала на 14%. Це стосується усіх рівнів освіти, але найбільше подорожчання відчули батьки малих дітей, які водять їх у садочки. До слова один день дошкільної освіти у вересні в середньому обходився майже у 25 гривень за даними Держстату.

Алкоголь та тютюн

Алкоголь практично не виріс в ціні – всього 0,5%. У вересі ціни на алкоголь були такими:

Горілка – 92,55 гривні за півлітрову пляшку;

Українське столове вино в середньому коштувало 67 гривень за 0,75 літра;

Пиво – 17,53 гривні за пів літри.



Ціни на алкоголь практично не змінилися / Unsplash

А от тютюнові вироби подорожчали аж на 20%. Сигарети з фільтром медіум класу в середньому коштують 46,85 гривні.

Зв’язок

Оператори мобільного зв’язку постійно переглядають свої тарифи, то зменшуючи кількість послуг, то збільшуючи ціну. Так, всього за рік, вартість зв’язку в Україні зросла на 7,7%.

Охорона здоров’я

Попри те, що медицина в Україні безкоштовна, все ще є платні послуги, а ліки потрібно купувати самостійно. Амбулаторні послуги подорожчали на 8,9%. Дещо менший ріст в ціні продемонстрували ліки – 6,2%.



Ліки за час пандемії стали дорожчими / Unsplash​

Ціни на ліки у вересні:

Вітчизняні антибіотики можна придбати за 18 гривень 30 копійок, а от імпортні в середньому обійдуться в понад 110 гривень.

Ліки для розширення судин коштують 11,49 гривні від українського виробника та понад 50 гривень від закордонного.

Знеболювальне від українського виробника коштує в середньому 10,49 гривні, імпортне – 18,79 гривні.

Ресторани та готелі

Ресторани та готелі доволі сильно постраждали через пандемію. Не лише кількість охочих сидіти у закладах та подорожувати зменшилася, але й протягом певного часу така діяльність взагалі була під забороною. А все-таки, послуги у ресторанах та готелях подорожчали – на 4,2%.

Середня вартість орендної плати однокімнатки в Україні теж трохи зросла і тепер становить 3 880 гривень.

Продукти та напої

Якщо враховувати всі продукти, то ціни зросли всього на 1,4%, а на напої – 1,3%. Та, якщо детальніше подивитися, то видно, що ціни на деякі продукти добряче підскочили. Наприклад, фрукти подорожчали на 19%. Яблука в середньому у вересні коштували 22 гривні 31 копійку за кілограм. Хліб та хлібопродукти виросли на 7,3% в ціні. Зараз батон коштує більш як 14 гривень.

Зате підвищення цін на такі товари компенсується здешевшанням інших. Якщо фрукти виросли в ціні, то овочі навпаки – суттєво здешевшали, а саме на 20%. До прикладу, цибулю можна придбати за 5,7 гривні за кілограм, а картоплю – за 9 гривень. Трохи впали в ціні також цукор та м’ясо.

Комунальні послуги

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива виросли на 0,6%, тож з врахуванням інфляції для українців нічого не змінилося.

Електроенергію й надалі продають для населення за пільговими цінами.

А от газ, який весь рік тримався за низькими цінами, у вересні дещо перевищив ціну за аналогічний період минулого року, проте несуттєво – на 0,4%.

Суттєво подорожчало водопостачання та каналізація – на 22% та 19% відповідно.

Проте гаряча вода та опалення впали в ціні – на 12,5%.

На що впали ціни

Товари для дому

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла несуттєво впали в ціні – на 0,8%. Зокрема стали доступнішими домашній текстиль та побутова техніка, але меблі трохи подорожчали.

Транспорт

Загалом ціни у категорії транспорт впали, як повідомляють у Держстаті, на 1%. Але насправді статистика дещо викривлена. Впали ціни на паливо доволі суттєво – на 18%. У вересні літр А-95 коштував в середньому 23,36 гривні.

Актуально В Україні зросли ціни на пальне: яка його вартість на АЗС

Але проїзд у транспорті навпаки подорожчав. Автомобільні перевезення – на 3,5%, а залізничні – на 6,6%.

Одна поїздка в міському транспорті в середньому українцям обходиться в п’ять з половиною гривень.

Одяг і взуття

Одяг та взуття – це та категорія товарів, яка подешевшала найбільше за останній рік – на 5,2%.



Одяг в Україні дешевшає / Unsplash ​

Інфляція: що прогнозують

Товари та послуги дорожчають і це відображається в інфляції. Тож, взявши до уваги, прогнози щодо інфляції, можна передбачити як дорожчатимуть чи дешевшатимуть товари та послуги у майбутньому.

Прогнози на 2020

У Міністерстві економіки очікують, що інфляція за підсумками цього року складе 5,9% . Раніше давали більш песимістичний прогноз.



. Раніше давали більш песимістичний прогноз. Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки ще в липні давали схожий прогноз – 5,8% інфляції.



інфляції. НБУ дають прогноз інфляції на рівні 4,1% . І це при тому, що НБУ таргетує, тобто ставить за ціль інфляцію в 5±1%.



. І це при тому, що НБУ таргетує, тобто ставить за ціль інфляцію в 5±1%. МВФ несподівано дав ще оптимістичніший прогноз – 3,2% інфляції у 2020.

До теми Наскільки збідніли українці у 2020: як інфляція та девальвація гривні змінили реальні доходи