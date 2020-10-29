Дорогі фрукти та дешевий одяг: як змінилися ціни в Україні через пандемію
Ціни в Україні постійно змінюються та пандемія, яка призвела до падіння гривні, могла пришвидшити цей процес. Які товари та послуги стали дорожчими для українців, а що навпаки стало доступнішим?
За час карантину більшість товарів та послуг подорожчали для українців. До прикладу, з початку року гречка подорожчала на 30%, яблука на 35%, а сигарети – на 13%. Проте є й товари, ціни на які навпаки опустилися, як-от деякі овочі (цибуля, картопля) впали в ціні більш ніж на третину, а пшоно майже на 20%.
У матеріалі 24 каналу ми вирішили порівняти ціни у вересні з тим, які були рівно рік тому, щоб уникнути фактору сезонності. Для цього взяли статистику Держстату.
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Як змінилися ціни в Україні за рік / Інфографіка 24 каналу
На що виросли ціни
Освіта
Освіта за рік подорожчала на 14%. Це стосується усіх рівнів освіти, але найбільше подорожчання відчули батьки малих дітей, які водять їх у садочки. До слова один день дошкільної освіти у вересні в середньому обходився майже у 25 гривень за даними Держстату.
Алкоголь та тютюн
Алкоголь практично не виріс в ціні – всього 0,5%. У вересі ціни на алкоголь були такими:
- Горілка – 92,55 гривні за півлітрову пляшку;
- Українське столове вино в середньому коштувало 67 гривень за 0,75 літра;
- Пиво – 17,53 гривні за пів літри.
Ціни на алкоголь практично не змінилися / Unsplash
А от тютюнові вироби подорожчали аж на 20%. Сигарети з фільтром медіум класу в середньому коштують 46,85 гривні.
Зв’язок
Оператори мобільного зв’язку постійно переглядають свої тарифи, то зменшуючи кількість послуг, то збільшуючи ціну. Так, всього за рік, вартість зв’язку в Україні зросла на 7,7%.
Охорона здоров’я
Попри те, що медицина в Україні безкоштовна, все ще є платні послуги, а ліки потрібно купувати самостійно. Амбулаторні послуги подорожчали на 8,9%. Дещо менший ріст в ціні продемонстрували ліки – 6,2%.
Ліки за час пандемії стали дорожчими / Unsplash
Ціни на ліки у вересні:
- Вітчизняні антибіотики можна придбати за 18 гривень 30 копійок, а от імпортні в середньому обійдуться в понад 110 гривень.
- Ліки для розширення судин коштують 11,49 гривні від українського виробника та понад 50 гривень від закордонного.
- Знеболювальне від українського виробника коштує в середньому 10,49 гривні, імпортне – 18,79 гривні.
Ресторани та готелі
Ресторани та готелі доволі сильно постраждали через пандемію. Не лише кількість охочих сидіти у закладах та подорожувати зменшилася, але й протягом певного часу така діяльність взагалі була під забороною. А все-таки, послуги у ресторанах та готелях подорожчали – на 4,2%.
Продукти та напої
Якщо враховувати всі продукти, то ціни зросли всього на 1,4%, а на напої – 1,3%. Та, якщо детальніше подивитися, то видно, що ціни на деякі продукти добряче підскочили. Наприклад, фрукти подорожчали на 19%. Яблука в середньому у вересні коштували 22 гривні 31 копійку за кілограм. Хліб та хлібопродукти виросли на 7,3% в ціні. Зараз батон коштує більш як 14 гривень.
Зате підвищення цін на такі товари компенсується здешевшанням інших. Якщо фрукти виросли в ціні, то овочі навпаки – суттєво здешевшали, а саме на 20%. До прикладу, цибулю можна придбати за 5,7 гривні за кілограм, а картоплю – за 9 гривень. Трохи впали в ціні також цукор та м’ясо.
Комунальні послуги
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива виросли на 0,6%, тож з врахуванням інфляції для українців нічого не змінилося.
- Електроенергію й надалі продають для населення за пільговими цінами.
- А от газ, який весь рік тримався за низькими цінами, у вересні дещо перевищив ціну за аналогічний період минулого року, проте несуттєво – на 0,4%.
- Суттєво подорожчало водопостачання та каналізація – на 22% та 19% відповідно.
- Проте гаряча вода та опалення впали в ціні – на 12,5%.
На що впали ціни
Товари для дому
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла несуттєво впали в ціні – на 0,8%. Зокрема стали доступнішими домашній текстиль та побутова техніка, але меблі трохи подорожчали.
Транспорт
Загалом ціни у категорії транспорт впали, як повідомляють у Держстаті, на 1%. Але насправді статистика дещо викривлена. Впали ціни на паливо доволі суттєво – на 18%. У вересні літр А-95 коштував в середньому 23,36 гривні.
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Але проїзд у транспорті навпаки подорожчав. Автомобільні перевезення – на 3,5%, а залізничні – на 6,6%.
Одна поїздка в міському транспорті в середньому українцям обходиться в п’ять з половиною гривень.
Одяг і взуття
Одяг та взуття – це та категорія товарів, яка подешевшала найбільше за останній рік – на 5,2%.
Одяг в Україні дешевшає / Unsplash
Інфляція: що прогнозують
Товари та послуги дорожчають і це відображається в інфляції. Тож, взявши до уваги, прогнози щодо інфляції, можна передбачити як дорожчатимуть чи дешевшатимуть товари та послуги у майбутньому.
Прогнози на 2020
- У Міністерстві економіки очікують, що інфляція за підсумками цього року складе 5,9%. Раніше давали більш песимістичний прогноз.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки ще в липні давали схожий прогноз – 5,8% інфляції.
- НБУ дають прогноз інфляції на рівні 4,1%. І це при тому, що НБУ таргетує, тобто ставить за ціль інфляцію в 5±1%.
- МВФ несподівано дав ще оптимістичніший прогноз – 3,2% інфляції у 2020.
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