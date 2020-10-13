Державна служба статистики опублікувала дані, як змінювалися в Україні споживчі ціни на товари та послуги упродовж 2020 року. Так, наприклад, яблука й морква з початку року подорожчали у майже 1,5 раза, натомість яйця подешевшали на приблизно 20%. Також суттєво впала в ціні цибуля – на понад 50%.

Як змінилися ціни за рік

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в липні 2020 року. Відтак вартість продуктів вересня порівняли з даними на початку року.

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Динаміка росту цін в Україні в 2020 році

Продукти харчування за вересень 2020 року подешевшали на 0,7%. Найбільше впали у ціні фрукти – на 8,9% та овочі – на 7,0%. Водночас яйця подорожчали на 7,3%.

за вересень 2020 року подешевшали на 0,7%. Найбільше впали у ціні фрукти – на 8,9% та овочі – на 7,0%. Водночас яйця подорожчали на 7,3%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,6%.

зросли на 0,6%. Одяг і взуття коштує на 7,9% більше.

Вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 3,6%. Найбільше ціна зросла саме на газ – він подорожчав на 18,4%.

подорожчали на 3,6%. Найбільше ціна зросла саме на газ – він подорожчав на 18,4%. Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,2%.

і подорожчали на 0,2%. Транспорт подорожчав на 0,5%, ціни на зв'язок не змінилися.

подорожчав на 0,5%, ціни на зв'язок не змінилися. А от ціни на відпочинок і культуру знизилися на 0,6%, освіта подорожчала на 11,0%, ресторани й готелі подешевшали на 0,7%.

Ще у липні НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції й очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року становитиме 4,7%.

Інфляція в Україні у 2020 році: основне

У серпні 2020 року споживчі ціни знизились на 0,2% після зниження на 0,6% у липні, у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%.

У липні 2020 року споживчі ціни в Україні знизились на 0,6% після зростання на 0,2% у червні, у річному вимірі інфляція за підсумками липня залишилась на рівні 2,4%.

За підсумками червня, інфляція прискорилася до 2,4% з 1,7% в травні.

Інфляція продовжує поступово прискорюватися, хоча й перебуває нижче цільового діапазону. За прогнозами НБУ, інфляція до кінця року може зрости до 4,7%.

Зауважимо, що інфляція – це загальне підвищення цін на товари та послуги.

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Як змінювалися ціни на продукти в Україні з початку 2020 року: дані Держстату – документ

Чи вплинув на ситуацію карантин

Економіст Олег Пендзин пояснює, що ціни на продукти не мають жодного стосунку до карантину. Стрибок вартості продуктів спричинено, передовсім, зміною курсу гривні до американської валюти.