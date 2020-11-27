"Цивілізація смерті та аморальність": скандальний міністр освіти Польщі відзначився новою заявою
Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек зробив кілька скандальних заяв. Зокрема про те, що зараз моральний рівень у Європі "гірший, ніж в СРСР".
А також він вважає, що у Євросоюзі панує "цивілізація смерті", якщо там підтримують право на аборт. Про це він сказав в ефірі місцевого телеканалу TVP.
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Цивілізація смерті
Так Чарнек прокоментував резолюцію Європарламенту від 26 листопада. Нею засудили рішення про фактичну заборону абортів у Польщі. Там також заявили, що це рішення суду ставить під загрозу життя жінок.
"Ми маємо визнати одну річ щодо реальних поглядів ЄС. Це цивілізація смерті, від якої нас застерігав Іван Павло ІІ. Якщо Європа переймається через право на контрацепцію, право на аборти – тобто на вбивство, а не через те, що європейців не народжують, – це кульмінація цивілізації смерті", – заявив Пшемислав Чарнек.
Сучасний марксизм
За його словами, "цивілізація смерті" можлива, оскільки "ті європейці мають точно такі ж марксистські корені, як більшовицький комунізм та німецький націонал-соціалізм".
"Ці люди не знають поняття істини, для них істина не є критерієм оцінки в будь-яких відносинах", – вважає він.
Чарнек наголосив, що Європарламент не має права оцінювати законність рішень у Польщі. І закликав керуватися верховенством права і польським законом у тих питаннях, де ЄС не має жодної компетенції.
Заборона абортів у Польщі: головне
- 22 жовтня Конституційний суд Польщі постановив, що аборт через дефекти плоду суперечить основному закону.
- Так, у державі встановили правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності.
- Після цього у Варшаві та всій країні жінки вийшли на акції протесту.
- Згодом президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволеними у разі так званих летальних дефектів плоду.
- Водночас це не стосується синдрому Дауна.
- На протестах у Польщі затримали десятки людей. Між демонстрантами та правоохоронцями систематично виникали сутички.
Детальніше про протести у Польщі – читайте тут.
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