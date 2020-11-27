Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек зробив кілька скандальних заяв. Зокрема про те, що зараз моральний рівень у Європі "гірший, ніж в СРСР".

А також він вважає, що у Євросоюзі панує "цивілізація смерті", якщо там підтримують право на аборт. Про це він сказав в ефірі місцевого телеканалу TVP.

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Цивілізація смерті

Так Чарнек прокоментував резолюцію Європарламенту від 26 листопада. Нею засудили рішення про фактичну заборону абортів у Польщі. Там також заявили, що це рішення суду ставить під загрозу життя жінок.

"Ми маємо визнати одну річ щодо реальних поглядів ЄС. Це цивілізація смерті, від якої нас застерігав Іван Павло ІІ. Якщо Європа переймається через право на контрацепцію, право на аборти – тобто на вбивство, а не через те, що європейців не народжують, – це кульмінація цивілізації смерті", – заявив Пшемислав Чарнек.

Сучасний марксизм

За його словами, "цивілізація смерті" можлива, оскільки "ті європейці мають точно такі ж марксистські корені, як більшовицький комунізм та німецький націонал-соціалізм".

"Ці люди не знають поняття істини, для них істина не є критерієм оцінки в будь-яких відносинах", – вважає він.

Чарнек наголосив, що Європарламент не має права оцінювати законність рішень у Польщі. І закликав керуватися верховенством права і польським законом у тих питаннях, де ЄС не має жодної компетенції.

Довідка. Також нещодавно Пшемислав Чарнек "прославився" заявою про те, що ЛГБТ "не рівні нормальним людям". За це йому винесли догану.