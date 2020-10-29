Українці беруть участь у тиражі найбільшої лотереї США, з офіційними білетами.

Перший приз популярної американської лотереї Powerball знову акумулював, і в найближчу суботу, 31 жовтня становитиме вже 127 мільйонів доларів США (3,6 мільярда гривень). Тираж пройде в ніч з суботи на неділю.

Powerball: правила гри і призи

Що треба зробити, щоб отримати головний приз? Вгадати 5 чисел з діапазону 1-69, а також номер бонусної кулі "Powerball" з діапазону 1-26. Ця комбінація гарантує вам джекпот. Але для того, щоб стати мільйонером, шести збігів не потрібно. Учасники, яким вдасться правильно вгадати 5 основних номерів (без "Powerball") отримають другий приз в $ 1 млн.

Чи дійсні лотерейні білети Powerball, куплені в Україні?

Якщо коротко – так. Якщо докладніше: відповідно до правил лотереї Powerball, лотерейний білет повинен бути придбаний в Сполучених Штатах, і не залишати територію країни. Сайт theLotter має представників в США, які купують офіційні білети від імені клієнтів з обраними ними номерами. Потім білети скануються і завантажуються в обліковий запис клієнта на сайті. Ця скан-копія служить підтвердженням того, що білет є власністю гравця, а не сайту. Фізична копія білета зберігається в сейфі в США. Таким чином, всі вимоги організаторів виявляються виконані, і лотерейний білет є дійсним!

Як грати в Пауербол з України?

Весь процес займає всього лише кілька хвилин. Ось, як це зробити:

Зареєструйтесь на сайті theLotter; Виберіть Powerball зі списку пропонованих на сайті лотерей; Вкажіть ваші номери в ігровому полі (5 основних + номер "Powerball"); Виберіть, із скількома полями ви хочете грати, а також додаткові ігрові опції, які можуть допомогти вам збільшити ваші шанси на виграш (наприклад, гра в синдикаті або систематична форма); Підтвердіть покупку білета.

Що відбувається далі?

Після того, як ви оформили ваше замовлення, представник сайту theLotter.com придбає від вашого імені фізичний білет, графічне зображення якого буде потім завантажено до вашого профілю. Слід підкреслити, що власником білета є ви, а не сайт або його представник. Після оформлення замовлення ви отримаєте на вашу електронну поштову скриньку лист, що підтверджує ваші права на білет.

Як отримати виграш?

Якщо ваш білет виграє приз, представники сайту theLotter.com зв'яжуться з вами і повідомлять вам про це. Другорядні призи надійдуть на баланс вашого облікового запису, як тільки оператор лотереї здійснить переказ грошей. Якщо ви виграєте джекпот або особливо великий другорядний приз, для його отримання може знадобитися ваша особиста присутність в США. Важливо відзначити, що theLotter не стягує комісію з призів. Разом з тим, в США лотерейні виграші обкладаються федеральним податком (24%) і податком штату (відсоток залежить від місця придбання білета). Сума, яку ви отримаєте на руки, буде дорівнювати сумі призу, за вирахуванням цих податків.

Але, щоб виграти джекпот, треба спочатку купити білет. Це ви можете зробити на сторінці лотереї Пауербол на сайті theLotter.com.