В Слов'янську в маршутці люди зацькували жінку, яка просто розмовляла українською мовою. Через це поліція відкрила кримінальну справу. Однак проукраїнська пасажирка досі отримує погрози через інцидент.

Що цікаво, правоохоронці почали розслідування лише після резонансу у соцмережах та ЗМІ. Про це розповіла потерпіла, громадська активістка зі Слов'янська Рита Мазанкова в програмі "Ти дивись" на 24 каналі.

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"Мені написали, аби я прийшла у відділок і написала заяву, якщо маю змогу. Але лише після розголосу в соцмережах та у ЗМІ поліція почала працювати. В поліції повідомили, що начебто всі особи (які причетні до інциденту – 24 канал) вже знайдені і вже всіх допитали про розвиток цих подій", – сказала Мазанкова.

Жити не дуже легко. Навіть, коли одягаєш вишиванку і виходиш самою в місто, то аж мороз по шкірі відчувається. З українською мовою теж саме. Я не так давно спілкуюсь українською. Я принципово перейшла на державну мову, тому ще важко спілкуватись,

– пояснила вона.

За словами активістки, її в місті зараз немає, але через погрози вона переживає за чоловіка, який залишився в Слов'янську, та маму.

"Дитина моя в Києві, але їй також не дуже солодко буде, якщо повернеться до міста. Месенджером я дуже часто отримую погрози і не дуже приємні слова. Щодо місцевої влади, то мер міста сказав щось типу: "Не треба розпалювати ворожнечу", – додала жителька Слов'янська.

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