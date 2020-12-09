У 2020 році дорожники досягли значних успіхів у сфері створення якісної транспортної інфраструктури у всіх регіонах України.

Про це заявила народний депутат, голова міжфракційного об'єднання "За Велике будівництво" Олена Шуляк під час заходу "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі", передає РБК-Україна.

Вона звернула увагу на той факт, що в цьому році вже до грудня було відремонтовано 3 926,3 км доріг на загальну суму 81 млрд грн. У минулому році було відремонтовано всього лише 846,97 км автодоріг, а витрачено 25,1 млрд грн. Середня вартість ремонту 1 км дороги в 2020 році стала нижче на 4,5 млн грн в порівнянні з 2019 роком.

На думку Шуляк, цього вдалося досягти в тому числі за допомогою максимальної прозорості всіх процедур.

У 2020 році показник неконкурентних торгів зменшився до 4,6% від загальної кількості тендерів, тоді як в попередні кілька років він становив від 9,6% у 2017 році до 18% в 2019 році,

– повідомила нардеп.

Крім цього, завдяки реалізації програми "Велике будівництво" дороги створюються в областях, які довгий час ігнорувала влада.

"У Вінницькій області за 2017-2019 роки відремонтовано 274,8 км, тобто десь 100 км щорічно. Ми цей показник навіть поліпшили і відновили в 2020 році 104 км доріг у Вінницькій області", – навела дані Шуляк.

За її словами, в деяких регіонах ця різниця ще більша. Так, наприклад, в Закарпатській області раніше ремонтувалося по 10-40 км в рік. У Луганській області за 2019 рік було відремонтовано лише 19 км доріг.

"У 2020 році ми змінили підходи і ми дійсно зшиваємо Україну. У Луганській області, в тому числі і в її регіонах прилеглих до ОРДЛО, ми вже відремонтували 197 км автодоріг. Зараз в роботі ще 127 км. На Закарпатті відремонтовано 370 км доріг. Дороги зараз оновлюються по всій країні", – підкреслила нардеп.

Нагадаємо, раніше економіст Михайло Кухар повідомив, що реалізація програми "Велике будівництво" допомогло зупинити падіння ВВП в четвертому кварталі цього року.