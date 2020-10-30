В Егейському морі поблизу Туреччини стався землетрус магнітудою 6,6 бала. І це спровокувало цунамі, яке накрило турецькі міста Сеферіхісар і Ізмір. У результаті там затопило вулиці.

Цунамі після землетрусу в Туреччині та його наслідки

Як повідомляє турецький телеканал NTV, прибережні вулиці Сеферіхісару затоплено приблизно на 1 метр. На кадрах з місця подій видно, що затоплено автомобілі та перші поверхи будівель. Інформації про потерпілих чи жертв наразі немає.

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Цунамі після землетрусу в Туреччині / Фото NTV

Цунамі накрило і місто Ізмір, яке також постраждало після землетрусу. Його заволокло хмарою пилу. Тут зруйновано десятки будинків. Під завалами перебувають люди. Даних про загиблих поки немає. Відомо, що вдалося врятувати 70 людей.

Дивіться відео цунамі в Ізмірі

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