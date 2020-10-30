Слідом за землетрусом Туреччину накрило цунамі: фото, відео
В Егейському морі поблизу Туреччини стався землетрус магнітудою 6,6 бала. І це спровокувало цунамі, яке накрило турецькі міста Сеферіхісар і Ізмір. У результаті там затопило вулиці.
Цунамі після землетрусу в Туреччині та його наслідки
Як повідомляє турецький телеканал NTV, прибережні вулиці Сеферіхісару затоплено приблизно на 1 метр. На кадрах з місця подій видно, що затоплено автомобілі та перші поверхи будівель. Інформації про потерпілих чи жертв наразі немає.
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Цунамі після землетрусу в Туреччині / Фото NTV
Цунамі накрило і місто Ізмір, яке також постраждало після землетрусу. Його заволокло хмарою пилу. Тут зруйновано десятки будинків. Під завалами перебувають люди. Даних про загиблих поки немає. Відомо, що вдалося врятувати 70 людей.
Дивіться відео цунамі в Ізмірі
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Землетрус у Туреччині: основне
- 30 жовтня в провінції Ізмір стався землетрус магнітудою 6,6. Епіцентр розташовувався районі міста Сеферіхісар
- У самому Ізмірі зруйновано щонайменше 20 будинків.
- Внаслідок землетрусу приблизно 120 людей зазнали поранень.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що всі відомства вже розпочали роботу з ліквідації наслідків.
- Сильні підземні поштовхи відчували не тільки в Туреччині, але і в Греції. Тут землетрус викликав руйнування на острові Самос. Зокрема, зруйновано частину церкви Богородиці в Карловасі. Є інформація про як мінімум одного потерпілого.
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