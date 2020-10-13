У ЦВК відповіли, чи працюватимуть над всенародним опитуванням Зеленського
ЦВК не займатиметься підготовкою всенародного опитування, яке 13 жовтня анонсував Президент України Володимир Зеленський. Наразі комісія зосереджена на тому, щоб в умовах пандемії COVID-19 організувати на належному рівні місцеві вибори.
Опитуваннями громадської думки Центральна виборча комісія не займається. Про це заявив глава ЦВК Олег Діденко, повідомляє пресслужба ЦВК у фейсбуці.
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Вбачається, що ініціатива президента буде організовуватися не у відповідності з виборчим законодавством, а деталі щодо цієї ініціативи, зокрема формату реалізації, думаю, всі ми дізнаємося найближчим часом,
– наголосив Діденко.
Що відомо про всенародне опитування від Зеленського
- 13 жовтня Зеленський заявив, що під час місцевих виборів 25 жовтня українці зможуть взяти участь у спеціальному опитуванні. Їм нібито мають поставити 5 питань, які "люди обговорюють на вулиці, на кухні і в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами".
- Таке рішення президента схвилювало Комітет виборців України. Там заявили, що опитування у день голосування суперечить виборчому законодавству.
- В Офісі Президента наголосили, що результати опитування не матимуть прямих юридичних наслідків. Владі просто цікаво дізнатися думку українців щодо деяких важливих питань.
- У більшості фракцій Верховної Ради таку ініціативу Зеленського не підтримали.
- Віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що це опитування є тестовим варіантом референдуму.