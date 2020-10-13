ЦВК не займатиметься підготовкою всенародного опитування, яке 13 жовтня анонсував Президент України Володимир Зеленський. Наразі комісія зосереджена на тому, щоб в умовах пандемії COVID-19 організувати на належному рівні місцеві вибори.

Опитуваннями громадської думки Центральна виборча комісія не займається. Про це заявив глава ЦВК Олег Діденко, повідомляє пресслужба ЦВК у фейсбуці.

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Вбачається, що ініціатива президента буде організовуватися не у відповідності з виборчим законодавством, а деталі щодо цієї ініціативи, зокрема формату реалізації, думаю, всі ми дізнаємося найближчим часом,

– наголосив Діденко.

Що відомо про всенародне опитування від Зеленського