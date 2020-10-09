У Центральній виборчій комісії зафіксували 34 випадки коронавірусної хвороби. Наразі 71 працівник з 218 перебуває на лікарняному.

Зокрема, багато співробітників продовжують працювати дистанційно. Про це повідомила пресслужба ЦВК.

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У Центральній виборчій комісії зазначили, що вживають всі можливі заходи безпеки:

двічі на день проводиться температурний скринінг працівників;

лікарі оглядають людей, які мають підозру на COVID-19 чи контактували з хворими.

також проводиться наскрізне провітрювання та дезінфекція приміщень.

"Враховуючи складність виборчого процесу, наголошуємо, що продовжуємо працювати, аби забезпечити належну підготовку та проведення виборів", – відзначили в Комісії.