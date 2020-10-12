Масштаби бойових дій у Нагірному Карабаху після оголошення "перемир'я" не зменшилися, а навпаки – збільшилися. Але на фронті створився позиційний глухий кут. Щоб посилити свої позиції на переговорах, обидві сторони використовують усі доступні методи. Далі читайте російською мовою.

Армянские баллистические ракеты и артиллерия бьют по азербайджанским городам, Точка-У убила 9 мирных жителей в центре Гянджи. Азербайджан бьет ракетами и дронами по Степанакерту и Варденису, который расположен на территории Армении. Счет погибших мирных жителей с обеих сторон уже пошел на многие десятки, раненых – на сотни.

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На фронте боевые действия продолжатся в районе Гадрута и Джебраила.

Где видео?

Азербайджан после перемирия добился важного тактического успеха – взято село Горадиз, и войска продвинулись дальше вдоль границы с Ираном. Азербайджанцы показали четкое видео. Удержание Горадиза позволяло армянским войскам угрожать флангу азербайджанской группировки, атаковавшей Джебраил. Однако армянский контрудар провалился под ударами "Байрактаров" еще на исходном рубеже атаки. Занятие района Горадиза обезопасило ударную группировку азербайджанских войск.

Президент Азербайджана заявил о захвате Гадрута и Джебраила, и о том, что он собирается туда приехать. Однако, на самом деле, азербайджанские войска зацепились только за окраины этих населенных пунктов и ряд высот. Ключевые высоты и значительная часть этих поселков остаются под контролем армянских войск – минобороны Армении опубликовало репортаж из Гадрута, у азербайджанцев видео оттуда нет. Казалось, это абсурд, бахвальство, ошибка – Алиев обозначил направления основных усилий своих войск. Думаю, на самом деле цель Алиева прагматична – заявить о расширении своих завоеваний, чтобы усилить позиции на мирных переговорах. С военной точки зрения, удержаться на окраинах или захватить Джебраил и Гадрут – значит, зайти в южную часть Карабаха и занять выгодные рубежи для нового наступления.

Атака на Гадрут азербайджанской пехоты через горы была очень смелым и внезапным ударом. Но взять город не удалось, а штурм в лоб быстрым не получится.



По обе стороны фронта гибнут мирные жители

Новый виток войны

11 октября Азербайджан впервые заявил о применении на фронте своей боевой авиации по позициям армянской артиллерии. Ранее применялись дроны и вертолеты. Судя по всему, пара ударных самолетов атаковала позиции армянских войск под Гадрутом. Город находится в горах, в ущелье, позиции армян укрыты в зелени, здесь дроны не смогут решить все огневые задачи, для поддержки войск надо накрыть площадные цели, видимо, авиаудар вызвали азербайджанские пехотинцы и спецназовцы, которым приходится вести контактный бой с армянами. Судя по тому, что впервые применяется авиация, обстановка для азербайджанцев сложная. Вот только один вылет одной пары самолетов обстановки не изменит.

В горах и в населенных пунктах с плотной застройкой на первый план выходит качество пехоты. Судя по всему, азербайджанская пехота зацепилась в Гадруте за ряд высот и даже смогла зацепиться за окраину. Выбить их оттуда армяне пока не могут – видео нет. Но и продвинуться дальше азербайджанцы не могут. У них тоже видео нет. В Гадрут переброшены подразделения армянских добровольцев, имеющих большой боевой опыт. Ситуация нерешенная. Армяне вполне способны силами пехоты выбить азербайджанцев. Пока азербайджанские "Байрактары" не могут изолировать единственную дорогу на Гадрут. И Гадрут не взять без сосредоточения разнородных сил.

В общем, если армяне сумеют выбить азербайджанцев из окрестностей Гадрута и вернут себе полный контроль за городом – они добьются важного тактического успеха. Если нет – то азербайджанцы закрепятся там основательно, и на переговорах Гадрут станет козырем Алиева.

Обстановка в другой горячей точке – Джебраиле не меняется уже неделю. Господствующие над городом горы в руках армян. Азербайджанцы вышли на высоты с юга, контролируют окраину, пехота заходит в город, даже в центр города, но контролировать весь населенный пункт не может, он просматривается и простреливается армянами, которые, очевидно, удерживают позиции и на окраине. Тут надо сосредотачивать силы, проламывать оборону, концентрировать авиацию, дроны, артиллерию...

Конфликт снова "заморозят"?



Азербайджанский город Гянджа после обстрела / Getty Images

Следует отметить, что наступление Азербайджана забуксовало после захода в горы, укрытые зеленью, которая обеспечивает хорошую маскировку. На стороне армян и погода, низкая облачность, которая с каждой неделей становится все менее удобной для действий дронов.

Однако у Азербайджана остается преимущество. Сохраняется инициатива, свобода действий, возможность сосредоточить силы на избранном направлении. Поскольку сплошного фронта нет, то просачивание легкой пехоты, оснащенной переносными ПТРК и имеющей поддержку дронов в воздухе, может привести к прорывам. Например, бросок в горы над Джебраилом при поддержке дронов может серьезно подвинуть фронт.

Сейчас после двух недель боев усталость наступающих войск будет ключевым фактором. Армяне знают горы гораздо лучше, они лучше готовы к контактной пехотной войне в горах, они не теряют мотивацию. А вот есть ли еще силы для таких контактных боев у азербайджанской армии, перегруженной боевой техникой и штабами – посмотрим.

Думаю, основным перспективным направлением наступление Азербайджана остается Джебраил. Без взятия Джебраила лобовые атаки на узлы обороны в Гадруте и Физули быстрого успеха не принесут.

Видео Минобороны Азербайджана показало момент уничтожения армянских машин

В целом, обстановка на фронте стабилизируется. Успехи дронов не могут заменить наземные войска. С другой стороны, господство в воздухе позволяет азербайджанцам не беспокоиться пока на случай контрударов. Наметился позиционный тупик. И эта оперативная пауза, усталость войск и приближение зимы могут подтолкнуть обе стороны к очередному временному "перемирию" и временному "прекращению огня" как минимум до следующего лета. Впрочем, механизм такого перемирия трудно представить. Поэтому вполне вероятно, что стороны договорятся только о запрете на применение тяжелых вооружений, о запрете обстрелов населенных пунктов, а позиционная война под видом "перемирия" продолжится.