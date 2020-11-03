Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький вважає, що мовний закон не є проблемним. Однак питання викликають положення, пов'язані з національними меншинами. Закон про мову регулює використання української як державної.

Тупицький прокоментував закон про мову

Відповідну заяву голова КСУ зробив під час брифінгу. Він зауважив, що Конституційний Суд ще не виніс рішення за цим законом, передає 24 канал.

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Водночас Тупицький підкреслив, що не бачить особливих проблем з конституційністю мовного закону.

Немає там особливих проблем. Але є питання нацменшин. Парламентарі краще за мене це знають. Зараз на черзі – ухвалення ще одного закону, який взагалі має врегулювати це питання,

– заявив він.

Щодо того, чому непокояться представники ОПЗЖ, Тупицький каже, можливо, причина полягає в тому, що той вищезазначений закон не розглядає Рада.

"Ось і все, що відбувається навколо цього. Але сьогодні будь-яке рішення Конституційного Суду буде перекручено, викривлено та спричинить якийсь ажіотаж", – підкреслив голова КСУ.

Водночас суддя запевнив, що у неконституційний спосіб Конституційний Суд не буде йти проти народу України. Натомість намагатиметься покращити питання національності, культури, мови українського народу. Також він поінформував, що вже почалися консультації з іноземними партнерами всередині країни, з парламентарями, з Офісом Президента.

"Я сподіваюсь, що ми врегулюємо це мовне питання дипломатичним шляхом, зробимо свої висновки та надалі… будемо проводити правові міжнародні експертизи", – констатував Тупицький.

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Конституційний суд розглядає справу щодо мовного закону: деталі

Перше засідання у цій справі відбулося 7 липня. Розгляд відбувається у формі усного провадження. Авторами подання є 51 нардеп. Це здебільшого ексрегіонали та депутати минулого скликання від "Опозиційного блоку".

На їхнє переконання, закон про мову обмежує права національних меншин в Україні, зокрема російської та є спрямованим на дискримінацію громадян за мовними ознаками. Це стосується і освіти.

Тому вони стверджують, що мовний закон не відповідає низці приписів Конституції України та порушує конституційні права та чинні свободи громадян.

А саме:

право на використання і захист рідної мови,

право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

За словами авторів, мовний закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів. І це начебто ставить під загрозу застосування такого невід’ємного елементу принципу верховенства права як принцип правової визначеності.

Розгляд цього питання наразі відбувається на тлі ситуації з фактичним скасуванням антикорупційного законодавства в Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що найбільш ліберальним виходом із ситуації є добровільна відставка суддів.

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Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу