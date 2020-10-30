Глава Конституційного Суду Олександр Тупицький так і не відповів на запитання журналістів щодо особистого інтересу при прийнятті скандального рішення щодо е-декларування. Він сказав представникам ЗМІ, аби надсилали йому свої запитання, не відбивали бажання зустрітися знову, а тоді пішов.

У Києві пройшов брифінг за участь голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, який тривав майже три години, повідомляє 24 канал.

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На завершення журналісти почали знову розпитувати Тупицького про його ділянку в анексованому Криму – чому він її не вніс в електронну декларацію. Представників ЗМІ цікавило, чи глава КСУ рятував своє майно, приймаючи скандальне рішення щодо е-декларування.

Надсилайте мені свої запитання. Подумайте вдома, а потім порадите мені, що робити (з ділянкою у Криму – 24 канал),

– звернувся він до ЗМІ.

Голову КСУ також просили розповісти, чому розслідувачам "Схем", які виявили "огріхи" в його декларації, не дозволили прийти на брифінг.

Тупицький ж у відповідь попросив не позбавляти його бажання ще раз зустрітися зі журналістами та не говорити йому у спину.

Олександр Тупицький втік від запитань ЗМІ: дивіться відео

Зверніть увагу! Тупицький на брифінгу сказав, що не знає, як внести у декларацію земельну ділянку у Криму. Суддя переконує, що якби він задекларував землю, його будинок на півострові могли б знести.

Рішення КСУ та декларація Тупицького