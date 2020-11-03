Активісти влаштують акцію під маєтком голови КСУ: Тупицький запросив їх в окупований Донецьк
Активісти Автомайдану та Центру протидії корупції зібралися влаштувати мітинг під будинком голови скандального КСУ Олександра Тупицького. Натомість суддя заявив, що будинок під Києвом належить його тещі, яка зараз перебуває в окупованому Донецьку. Саме туди голова КСУ і запросив протестувальників.
Під час брифінгу голова КСУ почав перекручувати та плутати факти. Про це повідомляє 24 канал.
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Олександр Тупицький заявив, що його теща Лариса Колпаченко продала квартиру у Донецьку і купила дім у Василькові Київської області. Однак вже за мить голова КСУ збивається, каже, що сам купив будинок.
Так я хочу запитати Автомайдан: до кого вони їдуть і кого хочуть вивезти у Ростов? Можливо, вони поїдуть не до мене, а до тещі, яка зараз вимушено перебуває на території Донецька? І з нею там поговорять – хто, як купував,
– сказав Тупицький.
Також глава КСУ поскаржився на "травлю" з боку журналістів.
"Оскільки "Схеми" полетіли в Крим, Автомайдан" нехай поїде у Донецьк. Завтра вони зберуть все майно родичів і скажуть, що все це моє майно. Післязавтра мене звинуватять в сепаратизмі. Все це – травля", – зазначив очільник Конституційного Суду.
Тупицький звернувся до активістів Автомайдану: дивіться відео
Що відомо про майно Тупицького
За інформацією журналістів програми "Схеми", у родини голови Конституційного Суду є маєток із басейном під Києвом у Василькові. Загальна площа будинку складає 211,4 квадратних метра, а земельної ділянки – понад 23 сотки. Усе це оформлено на тещу Тупицького. Сам суддя у своїй декларації зазначив, що володіє лише 7,5 сотками землі у Василькові.
Журналісти зазначають, що після того, як у травні 2013 року Тупицького перевели до Києва та призначили суддею Конституційного Суду, його родина придбала 4-кімнатну квартиру площею 216,5 квадратних метрів у житловому комплексі бізнес-класу "Новопечерські липки" в Києві. А згодом докупила ще два машиномісця там. Як не дивно, усе це Тупицький переписав на свою матір.
Хто такий Олександр Тупицький
- Суддею КСУ Олександра Тупицького призначав ще Віктор Янукович у 2013 році. Очолив суд він вже за президентства Зеленського – у вересні 2019 року.
- Розслідувачі "Схем" нещодавно з'ясували, що у 2018 році Тупицький став власником земельної ділянки в окупованому Криму. Проте у своїй декларації суддя це не вказав.
- Сам же суддя пізніше сказав, що дійсно придбав ділянку, але не знав, як внести її до декларації. Він додав, що не вбачає проблеми в тому, що придбав та оформив ділянку за законами РФ.
- Саме під головуванням Тупицького судді КСУ скасували е-декларування та фактично дозволили чиновниками брехати у деклараціях.
- Згодом директор НАБУ Артем Ситник заявив, що судді КСУ мали конфлікт інтересів, ухвалюючи це скандальне рішення.
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