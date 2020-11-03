Активісти Автомайдану та Центру протидії корупції зібралися влаштувати мітинг під будинком голови скандального КСУ Олександра Тупицького. Натомість суддя заявив, що будинок під Києвом належить його тещі, яка зараз перебуває в окупованому Донецьку. Саме туди голова КСУ і запросив протестувальників.

Під час брифінгу голова КСУ почав перекручувати та плутати факти. Про це повідомляє 24 канал.

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Олександр Тупицький заявив, що його теща Лариса Колпаченко продала квартиру у Донецьку і купила дім у Василькові Київської області. Однак вже за мить голова КСУ збивається, каже, що сам купив будинок.

Так я хочу запитати Автомайдан: до кого вони їдуть і кого хочуть вивезти у Ростов? Можливо, вони поїдуть не до мене, а до тещі, яка зараз вимушено перебуває на території Донецька? І з нею там поговорять – хто, як купував,

– сказав Тупицький.

Також глава КСУ поскаржився на "травлю" з боку журналістів.

"Оскільки "Схеми" полетіли в Крим, Автомайдан" нехай поїде у Донецьк. Завтра вони зберуть все майно родичів і скажуть, що все це моє майно. Післязавтра мене звинуватять в сепаратизмі. Все це – травля", – зазначив очільник Конституційного Суду.

Тупицький звернувся до активістів Автомайдану: дивіться відео

Що відомо про майно Тупицького

За інформацією журналістів програми "Схеми", у родини голови Конституційного Суду є маєток із басейном під Києвом у Василькові. Загальна площа будинку складає 211,4 квадратних метра, а земельної ділянки – понад 23 сотки. Усе це оформлено на тещу Тупицького. Сам суддя у своїй декларації зазначив, що володіє лише 7,5 сотками землі у Василькові.

Журналісти зазначають, що після того, як у травні 2013 року Тупицького перевели до Києва та призначили суддею Конституційного Суду, його родина придбала 4-кімнатну квартиру площею 216,5 квадратних метрів у житловому комплексі бізнес-класу "Новопечерські липки" в Києві. А згодом докупила ще два машиномісця там. Як не дивно, усе це Тупицький переписав на свою матір.

Хто такий Олександр Тупицький

Суддею КСУ Олександра Тупицького призначав ще Віктор Янукович у 2013 році. Очолив суд він вже за президентства Зеленського – у вересні 2019 року.

у 2013 році. Очолив суд він вже за президентства Зеленського – у вересні 2019 року. Розслідувачі "Схем" нещодавно з'ясували, що у 2018 році Тупицький став власником земельної ділянки в окупованому Криму. Проте у своїй декларації суддя це не вказав.

Сам же суддя пізніше сказав, що дійсно придбав ділянку, але не знав, як внести її до декларації. Він додав, що не вбачає проблеми в тому, що придбав та оформив ділянку за законами РФ.

в тому, що Саме під головуванням Тупицького судді КСУ скасували е-декларування та фактично дозволили чиновниками брехати у деклараціях.

Згодом директор НАБУ Артем Ситник заявив, що судді КСУ мали конфлікт інтересів, ухвалюючи це скандальне рішення.

Більше про те, хто такі судді КСУ та в яких скандалах вони фігурують – читайте за посиланням.