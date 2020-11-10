Туреччина спостерігатиме за дотриманням мирної угоди у Нагірному Карабасі. Очільник країни Реджеп Тайїп Ердоган обговорив це питання з Володимиром Путіним під час телефонної розмови.

Президент Туреччини назвав мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном "правильним кроком". Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на російські ЗМІ.

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Ердоган вважає, що це було необхідним рішенням для врегулювання ситуації у Нагірному Карабасі.

Довідка. Раніше представники Туреччини заявляли, що хочуть контролювати перемир'я між Вірменією та Азербайджаном. Втім, у Вірменії цю інформацію заперечували, адже про участь Туреччини в підписаній угоді нічого не мовиться. Детальніше про це – читайте тут.

Очільник Туреччини зазначив, що країна наглядатиме за розвитком подій у Нагірному Карабасі разом з Росією. Зокрема, це вони робитимуть це на базі окремого центру. Як повідомив Ердоган, його створять на території Вірменії, яку звільнили від окупації.

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Конфлікт Вірменії та Азербайджану: що відомо

Вірменія, Азербайджан та Росія підписали тристоронню угоду 9 листопада 2020 року. Вона передбачає повне припинення воєнних дій у Нагірному Карабасі.

На території Карабаху перебуватимуть 1960 російських військових, озброєних стрілецькою зброєю.

Опозиційні партії Вірменії хочуть скликати позачергове засідання парламенту. Там планують обговорити підписану угоду.

У Єревані місцеві жителі відреагували на підписання угоди масовими протестами. Вже другий день поспіль вони висловлюють своє невдоволення.

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