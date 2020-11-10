Туреччина контролюватиме перемир'я у Карабасі, – Ердоган
Туреччина спостерігатиме за дотриманням мирної угоди у Нагірному Карабасі. Очільник країни Реджеп Тайїп Ердоган обговорив це питання з Володимиром Путіним під час телефонної розмови.
Президент Туреччини назвав мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном "правильним кроком". Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на російські ЗМІ.
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Ердоган вважає, що це було необхідним рішенням для врегулювання ситуації у Нагірному Карабасі.
Очільник Туреччини зазначив, що країна наглядатиме за розвитком подій у Нагірному Карабасі разом з Росією. Зокрема, це вони робитимуть це на базі окремого центру. Як повідомив Ердоган, його створять на території Вірменії, яку звільнили від окупації.
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Конфлікт Вірменії та Азербайджану: що відомо
- Вірменія, Азербайджан та Росія підписали тристоронню угоду 9 листопада 2020 року. Вона передбачає повне припинення воєнних дій у Нагірному Карабасі.
- На території Карабаху перебуватимуть 1960 російських військових, озброєних стрілецькою зброєю.
- Опозиційні партії Вірменії хочуть скликати позачергове засідання парламенту. Там планують обговорити підписану угоду.
- У Єревані місцеві жителі відреагували на підписання угоди масовими протестами. Вже другий день поспіль вони висловлюють своє невдоволення.
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