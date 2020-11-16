Азербайджан виступив з вимогою формування спільного центру контролю в Нагірному Карабаху за участі Росії та Туреччини. Наразі дві держави ведуть про це перемовини. Водночас президент Туреччини Реджеп Ердоган вже підписав указ про відправлення військових в Азербайджан.

Тепер рішення за турецьким парламентом, який вже отримав на затвердження указ президента. Про це пише видання Anadolu.

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У тексті свого указу Реджеп Ердоган зазначає, що саме Азербайджан, як один з ключових партнерів Туреччини, попросив, щоб центр контролю виконання домовленостей був спільним за участі Росії та Туреччини.

Місце спільного центру буде визначене Азербайджаном. У ньому працюватимуть військовослужбовці, а при необхідності цивільні фахівці,

– зазначив турецький лідер у своєму указі.

Він також наголосив, що ключовою метою спільного центру буде забезпечення миру й стабільності на Південному Кавказі задля гарантування територіальної цілісності Азербайджану.

Ердоган також підкреслив, що відправлення військових в Азербайджан відповідає національним інтересам Туреччини. Межі місії, чисельність військ і термін дії визначатиме адміністрація президента Туреччини.

Для чого в Азербайджані спільний центр контролю