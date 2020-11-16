Парламент Туреччини вирішить, чи відправляти війська в Азербайджан
Азербайджан виступив з вимогою формування спільного центру контролю в Нагірному Карабаху за участі Росії та Туреччини. Наразі дві держави ведуть про це перемовини. Водночас президент Туреччини Реджеп Ердоган вже підписав указ про відправлення військових в Азербайджан.
Тепер рішення за турецьким парламентом, який вже отримав на затвердження указ президента. Про це пише видання Anadolu.
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У тексті свого указу Реджеп Ердоган зазначає, що саме Азербайджан, як один з ключових партнерів Туреччини, попросив, щоб центр контролю виконання домовленостей був спільним за участі Росії та Туреччини.
Місце спільного центру буде визначене Азербайджаном. У ньому працюватимуть військовослужбовці, а при необхідності цивільні фахівці,
– зазначив турецький лідер у своєму указі.
Він також наголосив, що ключовою метою спільного центру буде забезпечення миру й стабільності на Південному Кавказі задля гарантування територіальної цілісності Азербайджану.
Ердоган також підкреслив, що відправлення військових в Азербайджан відповідає національним інтересам Туреччини. Межі місії, чисельність військ і термін дії визначатиме адміністрація президента Туреччини.
Для чого в Азербайджані спільний центр контролю
- Це наслідок домовленостей про мир у Нагірному Карабаху. За підписаними домовленостями, Вірменія залишається в Нагірному Карабаху, але ті території, які повернув Азербайджан, він залишає за собою.
- Сторони також домовлялися провести обмін військовополоненими. Контролювати ситуацію з дотриманням домовленостей мають російські "миротворці", які вже перекинули в Азербайджан понад 1 тисячу одиниць техніки.
- Азербайджан наполягає на тому, щоб Туреччину також залучили до контролю виконання домовленостей. Адже Туреччина є чи не ключовим партнером Азербайджану, а ось Росія в майже 30-річній війні підтримувала Вірменію.
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