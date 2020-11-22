Президент Туреччини Реджеп Ердоган наполягає, що його держава має стати членом Європейського Союзу. Туреччина ще понад 20 років тому отримала офіційний статус кандидата в ЄС.

Про те, що Туреччина досі очікує власного приєднання до Європейського Союзу, Реджеп Ердоган заявив під час звернення до членів очолюваної ним "Партії справедливості й розвитку". Його цитує агентство Anadolu.

Цікаво Війну в Карабасі зупинили Туреччина та Росія, – Ердоган

Виконайте обіцянки, дані Анкарі, починаючи з повноправного членства в Євросоюзі й до теми мігрантів. Це дозволить спільно й максимально ефективно просувати співробітництво,

– звернувся турецький президент до ЄС.

За його словами, Туреччина бачить себе невід'ємною частиною Європи. Крім того, Ердоган наголосив, що в якості важливих партнерів для співробітництва Туреччина розглядає як Європу, так й Азію.

Яка позиція Євросоюзу

Ще раніше очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз і Туреччина завжди будуть сусідами й близькими партнерами, але розбіжності між Брюсселем й Анкарою "останнім часом лише зростають".

У Євросоюзі кажуть, що Туреччина віддаляється від ЄС, серйозно відступаючи в галузях демократії, верховенства права, фундаментальних прав і незалежності судової влади.

Крім того, Європейська комісія у своїй доповіді стверджувала, що переговори щодо вступу Туреччини у 2018 й 2019 роках "фактично зайшли в глухий кут".

Коротко про євроінтеграцію Туреччини: