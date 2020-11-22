Євросоюз має виконати обіцянку й прийняти Туреччину, – Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Ердоган наполягає, що його держава має стати членом Європейського Союзу. Туреччина ще понад 20 років тому отримала офіційний статус кандидата в ЄС.
Про те, що Туреччина досі очікує власного приєднання до Європейського Союзу, Реджеп Ердоган заявив під час звернення до членів очолюваної ним "Партії справедливості й розвитку". Його цитує агентство Anadolu.
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Виконайте обіцянки, дані Анкарі, починаючи з повноправного членства в Євросоюзі й до теми мігрантів. Це дозволить спільно й максимально ефективно просувати співробітництво,
– звернувся турецький президент до ЄС.
За його словами, Туреччина бачить себе невід'ємною частиною Європи. Крім того, Ердоган наголосив, що в якості важливих партнерів для співробітництва Туреччина розглядає як Європу, так й Азію.
Яка позиція Євросоюзу
Ще раніше очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз і Туреччина завжди будуть сусідами й близькими партнерами, але розбіжності між Брюсселем й Анкарою "останнім часом лише зростають".
У Євросоюзі кажуть, що Туреччина віддаляється від ЄС, серйозно відступаючи в галузях демократії, верховенства права, фундаментальних прав і незалежності судової влади.
Крім того, Європейська комісія у своїй доповіді стверджувала, що переговори щодо вступу Туреччини у 2018 й 2019 роках "фактично зайшли в глухий кут".
Коротко про євроінтеграцію Туреччини:
- Туреччина подала формальну заявку в ЄС ще в 1987 році, коли той називався Європейською економічною спільнотою. Щоб отримати статус кандидата в ЄС державі знадобилося цілих 12 років. Це сталося в 1999 році.
- Втім, Європейський Союз багато в чому виступає проти вступу Туреччини. Серед причин є невирішені питання курдів, війни з сусідами, зокрема в Сирії, а також питання північного Кіпру.
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