Росія не змогла дотриматися вимог GLP, що означають належну лабораторну практику. Тому ВООЗ і весь світ не змогли придбати цю вакцину. Ця вакцина також не може отримати у нас ліцензію. Це поза нашою сферою інтересів,

– сказав міністр.