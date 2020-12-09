Туреччина не купуватиме російську вакцину проти COVID-19
Уряд Туреччини відмовився купувати вакцину від коронавірусу, яку виготовили у Росії. Все тому, що препарат не відповідає умовам "хорошої лабораторної практики".
Що заявили у Туреччині
Російська вакцина "Спутник V" не отримає ліцензію у Туреччині. Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує Тr.sputnik.
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Що відомо про російську вакцину від COVID-19
- Вакцина "Спутник V" має лише тимчасову реєстрацію, яку видав МОЗ Росії 11 серпня.
- Препарат не пройшов третьої фази випробувань, а повноцінних результатів попередньої фази не опублікували ще досі.
- Науковці з різних країн світу розкритикували російську вакцину.
- Президент Росії Володимир Путін заявляв, що їхній препарат нібито "здатний формувати стійкий імунітет до коронавірусу".
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