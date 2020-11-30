Туреччина завершила судовий процес над підозрюваними у підготовці перевороту в 2016 році. Чотири роки тому спроба військових захопити владу лише посилила позиції Ердогана.

У 2016 році на авіабазі Акінджі лідери спроби повалити владу Реджепа Ердогана віддали наказ літакам, гелікоптерам та армії атакувати та взяти під контроль ключові цілі. Але невдало і тепер 475 людям винесли різні вироки, звинувативши у загибелі 250 людей. На лаві підсудних – військові та цивільні. Новина з'явилася у четвер, 26-го листопада. 24 канал розбирався, що означає гучний суд в Туреччині.

Забутий напад і що було далі

Чотири роки тому в Туреччині намагалися скинути владу силою / Фото EUObserver

Розслідування, масові звільнення, затримання та арешти (тих, хто не встиг або не захотів залишити країну – 24) почалися відразу після провалу спроби перевороту. Воно тривало довгих чотири роки і фокусувалося на головних "ідеологах" та виконавцях. Включаючи генералів збройних сил та пілотів літаків-винищувачів.

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Багато хто вважає, що переворот міг спланувати сам Ердоган, щоб посилити свою тоді ще не таку міцну владу. Масовість репресій та переслідування опозиції похитнула демократію та правосуддя в країні, пише NYT.

За цей час було затримано під 100 тисяч людей, звільнено з роботи – 150 тисяч турків, переважно державних службовців. Було проведено 289 судів, на яких засудили 4154 осіб, 2500 – на довічне без права виходу. Юристи критикували застосування масових процесів проти тих, хто мав лише дотичне відношення до спроби повалення влади.

Четверо цивільних – Кемаль Батмаз, Хакан Чічек, Харун Бініс та Нуреттін Оруч – були визнані винними у організації атак з авіабази Акінджі. Вище військове керівництво, включаючи тодішнього голову штабу Хулусі Акара (зараз він міністр оборони – 24), всю ніч утримувалося в якості заручників. Раніше, його намагалися "завербувати" для участі у повстанні.

Військові пояснювали, що нібито виконували накази Фетхулли Гюлена – ісламського теолога, який довгий час живе у США. Батмаз, Бініс були неподалік Акінчі й пояснювали це тим, що "дивилися на нерухомість". Їхні аргументи були відхилені.

Фетхулла Гюлен – особистий ворог Ердогана / Колаж Medyascope

Ердоган вважає його своїм ворогом та "мозком" невдалої операції. А тих, хто його підтримує, тепер називають "гюленістами". Організацію FETÖ вважають терористичною.

І, звісно що, її членів переслідують. Гюлен сам отримав звинувачення, Анкара намагалася домогтися від Штатів його видачі всю каденцію Трампа, але невдало. А далі відносини між двома країнами доволі серйозно погіршились.

Шість справ, включаючи Гюлена та координатора Аділя Оксюза, були виділені у окреме провадження, бо ці люди знаходяться поза межами Туреччини.

Оксюз та зазначені вище цивільні планували спробу скинути Ердогана кілька місяців на віллі в Анкарі, заявили прокурори. Командир бази Акінджі, бригадний генерал Хакан Еврім, допомагав змовникам. Організацію тоді називали "Рада миру всередині країни".

Більшість тих, хто постав перед судом, спростовували свою участь у незаконному поваленні влади. А основні слухання проводили у спеціально збудованому залі в тюрмі суворого режиму Синкан в Анкарі.

Засуджені пілоти та довічне покарання

Після арешту, обвинувачених показово провели парадом / Фото Balkan Insight

Суд відправив за ґрати одного з найбільш відомих турецьких військових бригадного генерала Бекіра Еркана Вана, екскомандира авіабази НАТО Інджірлік (там США досі тримають свою ядерну зброю – 24).

Він нібито наказав паливним літакам заправляти винищувачі F-16, які бомбили Анкару 15 липня з 23:18 за місцевим часом. Вони були завантажені бомбами за день до дати нападу, під прикриттям операції проти терористів.

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Про це розповів один з пілотів під час слухань. Еркан Ван звернувся до США через свою базу щодо політичного притулку, але йому відмовили. Щонайменше 10 пілотів, які бомбили Парламент та два поліцейські відділки, отримали пожиттєві терміни, ще й кілька.

А що по доказам? Серед доказів були записи їхніх розмов з вишкою з описом дій, відео як офіцери ходять по базі у формі та зі зброєю. Пілоти говорили про свої плани вдарити по Парламенту, управлінню поліції в столичному районі Гельбаши та спецпризначенцям.

Оксюз сказав нам: Ердогана мали викрати зі Стамбулу та забрати на військовий корабель, голову уряду та міністра внутрішніх справ схопити за участі спецпризначенців. Мали також забрати очільника розвідки, – розповів на суді генерал Хакан Бийик.

Невдача, за його словами, не розглядалася як варіант. Плану дій на випадок провалу не було.Тим, що вони лише виконували накази, більшість й захищалася. Деякі погрожували суду та відмовлялися бачити себе на відео.

Каракуша вважають одним з військових лідерів заколоту / Фото Takvim

Підполковнику Хакану Каракушу закидали керування F-16, тоді як двом капітанам ВПС – передачу наказів пілотам про атаку. Один з них – Муслім Мацит, якого судили за вбивство бомбою 15 людей біля президентського комплексу, повідомляє The Daily Sabah. Літаки, за думкою суду, на цілі наводив Мустафа Мете Кайсугуз.

Каракуш – чоловік дочки генерала Акіна Озтюрка, якого засудили ще у 2019 році. Його вважають одним з ключових військових лідерів спроби перевороту.

Фінальні вироки Суд сфокусувався на відповідальності за 77 з 250 вбитих. А отже, 19 людей ( 15 офіцерів та четверо цивільніх) на лаві підсудних отримали: пожиттєвий вирок без права помилування; 77 пожиттєвих за вбитих плюс по одному через загрозу життю президента та підрив Конституції. Ще 2200 людей отримали тоді поранення. В цілому, все своє подальше життя за гратами проведе 291 людина. Ще 46 – з можливістю умовно-дострокового звільнення. 80 людей були виправдані, всі інші отримали менші терміни.

Незважаючи на початкові заяви про тортури, всім обвинуваченим дозволили виступити з поясненнями та відповідями. Іноді це тривало днями. Багато хто з них вже думав про подачу до ЄСПЛ.

"Цей захист для Євросуда формували від самого початку, тому суд зробив все, щоб розгляд був справедливим, – сказав NYT Мехмет Алагоз, керівник платформи судових розглядів перевороту 15 липня. – Було 475 підсудних, сотні свідків. Всі отримали час висловитися. Суд йшов 3,5 роки". З них більшість – під вартою до вироку суду.

Це був один з найбільш масштабних судових процесів в історії Туреччини, лише матеріали зайняли 4658 сторінок.

Рідні жертв підтримують вироки

Біля суду зібрався великий натовп з людей, які або втратили рідних або ж пережили напад самі. Наприклад, там була депутатка Парламенту Туреччини від Партії Справедливості та Розвитку Лейла Шахін Уста. Вона була в будівлі, коли її атакувала авіація разом з іншими своїми колегами. Вони все одно зачитали заяву про неприпустимість перевороту.

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Бигюль Бичинчі втратила батька та сама була поранена під час розстрілу натовпу. Тоді їй було всього 16 років. "Так само як мій батько не повернеться, вони ніколи не мають покинути в'язницю", – заявила вона інформаційному агенству Ihlas.

Участь цивільних, ба навіть керування армією з цивільного боку – дуже рідкісне явище в сучасній Туреччині. Раніше армія якось сама скидала владу. Судові процеси та арешти по справі ще продовжуються. Найближчим часом можуть закінчити ще 10 засідань. Втім, найбільший ще попереду – там будуть судити 521 обвинуваченого з президентської гвардії.