Туреччина планує контролювати мир у Нагірному Карабасі: що на це кажуть у Вірменії та Росії
Туреччина хоче контролювати перемир'я у Нагірному Карабасі. Раніше про те, що в регіоні будуть, окрім російських, ще й турецькі миротворці заявив Азербайджан. У Вірменії кажуть, що інформація не відповідає дійсності, адже про участь Туреччини в підписаній угоді нічого не мовиться.
Про участь Туреччини в угоді не мовиться
Наразі в Анкарі не повідомляють, як саме контролюватимуть події в Карабасі. Про наміри Туреччини розповів голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує turkgun.com.
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Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше повідомляв, що в проблемному регіоні будуть ще турецькі миротворці.
У Єревані та Москві такими заявами азербайджанського президента здивовані, адже в угоді, яку підписали Володимир Путін, Нікол Пашинян та сам Алієв жодного слова про Туреччину немає.
Головне про присутність миротворців в Нагірному Карабасі:
- Миротворчий контингент Росії розгорнуть уздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору.
- У Карабасі перебуватимуть 1960 військових, озброєних стрілецькою зброєю. У регіоні будуть близько 90 бронетранспортерів та 380 одиниць спецтехніки.
- Російські миротворці перебуватимуть у Нагірному Карабасі протягом 5 років. Проте, ймовірно, що цей термін можуть продовжити.
- Поки миротворці розгортатимуть позиції, вірмени мають вивести з вказаних територій війська.
- Наразі до Нагірного Карабаху вже вилетіли близько 10 літаків з російськими військовими. Загалом таких літаків буде 22.
Що відомо про історичну угоду щодо Нагірного Карабаху?Угоду між Азербайджаном, Вірменією та Росією підписали пізно вночі 9 листопада. Розпочали діяти домовленості з опівночі 10 листопада. У Вірменії договір сприйняли, як капітуляцію. У Єревані спалахнули протести.
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