У Туреччині стверджують, що план Євросоюзу запровадити санкції дасть зворотні результати. Крім того, це нібито ускладнить досягнення угоди щодо греко-турецького конфлікту у Середземномор'ї.

ЄС має не допустити запровадження санкцій. Про це заявив головний радник президента Туреччини Ібрагім Калін, повідомляє The Guardian.

Читайте також Туреччина завершила будівництво 81-кілометрової стіни на кордоні з Іраном

Калін попросив ЄС, аби його порядок денний не був "захоплений однією або двома країнами". Ймовірно, радник мав на увазі Грецію, Кіпр і Францію, адже ці країни наполягають на введенні санкцій.

Санкції не діють. Відбудеться зворотний ефект,

– переконує Калін.

За словами радника, в такому разі "всі програють".

Що відомо про конфлікт