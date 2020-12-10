Туреччина погрожує ЄС санкціями у відповідь через конфлікт в Середземномор'ї
У Туреччині стверджують, що план Євросоюзу запровадити санкції дасть зворотні результати. Крім того, це нібито ускладнить досягнення угоди щодо греко-турецького конфлікту у Середземномор'ї.
ЄС має не допустити запровадження санкцій. Про це заявив головний радник президента Туреччини Ібрагім Калін, повідомляє The Guardian.
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Калін попросив ЄС, аби його порядок денний не був "захоплений однією або двома країнами". Ймовірно, радник мав на увазі Грецію, Кіпр і Францію, адже ці країни наполягають на введенні санкцій.
Санкції не діють. Відбудеться зворотний ефект,
– переконує Калін.
За словами радника, в такому разі "всі програють".
Що відомо про конфлікт
- Наприкінці жовтня Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірному з Грецією та Кіпром шельфі.
- У Греції обурились такими діями та пообіцяли подати скаргу.
- ЄС має намір накласти санкції на частину турецьких компаній та осіб, відповідальних за буріння в спірних водах Середземного моря.
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