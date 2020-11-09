Туреччина відмовилася використовувати у виробництві військові ударні безпілотники Bayraktar двигунів ТВ2 українського виробника "Мотор Січ". Військові віддали перевагу двигуну виробництва дочірньої компанії Turkish Aerospace Industries.

Технічний директор Bayraktar Сельчук Байрактар поділився відеоматеріалами з випробувань двигуна. Про це повідомили на сайті Global Defense Corp.

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Особливості нового двигуна

Він зазначив, що це не прототип, а двигун масового виробництва.

Новий двигун, зроблений TUSAS Engine Industries, має найвищі показники ефективності у своєму класі в усьому світі,

– ствердив Байрактар.

Зауважте! Раніше ексвіцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що "Мотор Січ" – приклад подвійних стандартів і показник ненадійності України як партнера в міжнародних відносинах.

Чому Туреччина змінює двигуни

Туреччина переходить на використання двигунів власного виробництва через зовнішній політичний тиск. Також через те, що різні країни ввели ембарго на постачання військових технологічних рішень:

Канада офіційно оголосила, що припинила видавати дозволи на експорт озброєнь для Туреччини, оскільки ці технології можуть бути використані Анкарою у військовому конфлікті між Вірменією та Азербайджаном;

офіційно оголосила, що припинила видавати дозволи на експорт озброєнь для Туреччини, оскільки ці технології можуть бути використані Анкарою у військовому конфлікті між Вірменією та Азербайджаном; США почали блокувати експорт двигунів Honeywell.

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