Туреччина відмовилася використовувати українські двигуни від "Мотор Січ": причина
Туреччина відмовилася використовувати у виробництві військові ударні безпілотники Bayraktar двигунів ТВ2 українського виробника "Мотор Січ". Військові віддали перевагу двигуну виробництва дочірньої компанії Turkish Aerospace Industries.
Технічний директор Bayraktar Сельчук Байрактар поділився відеоматеріалами з випробувань двигуна. Про це повідомили на сайті Global Defense Corp.
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Особливості нового двигуна
Він зазначив, що це не прототип, а двигун масового виробництва.
Новий двигун, зроблений TUSAS Engine Industries, має найвищі показники ефективності у своєму класі в усьому світі,
– ствердив Байрактар.
Чому Туреччина змінює двигуни
Туреччина переходить на використання двигунів власного виробництва через зовнішній політичний тиск. Також через те, що різні країни ввели ембарго на постачання військових технологічних рішень:
- Канада офіційно оголосила, що припинила видавати дозволи на експорт озброєнь для Туреччини, оскільки ці технології можуть бути використані Анкарою у військовому конфлікті між Вірменією та Азербайджаном;
- США почали блокувати експорт двигунів Honeywell.
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