Ердоган пропонує шлях до розв'язання проблеми війни за Нагірний Карабах: провести чотиристоронні перемовини за участю Азербайджану, який підтримує Туреччина, і Вірменії, яку підтримує Росія.

Про це розповіли в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна 13 жовтня.

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Туреччина вважає, що мінська група вичерпала себе, адже 30 років не змогла запропонувати нічого, що врегулювало б ситуацію на Нагірному Карабасі. Тож якраз час відшукати новий механізм.

Оскільки Росія перебуває на стороні Вірменії, а ми, Туреччина, підтримуємо Азербайджан, нумо зустрінемося вчотирьох, щоб обговорити розв'язання усіх проблем,

– заявив представник президента Туреччини Ібрагім Калин.

Азербайджан, до слова, у вересні 2020 року став головним імпортером військової техніки з Туреччини. Росія ж продавала зброю і Вірменії, і Азербайджану, але саме перша є членом військового блоку, створеного Кремлем.

Війна за Нагірний Карабах: коротко

Азербайджан втратив контроль над територією Нагірного Карабаху і семи своїх районів на початку 90-х після розвалу СРСР та збройного конфлікту з Вірменією. Відтоді ці землі контролюють вірмени, вони ж там і становлять більшість населення.

Мирний процес триває дійсно 30 років – за посередництва мінської групи ОБСЄ, створеної у 1992. Туди залучені Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами є Росія, Франція і США.