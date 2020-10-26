Туреччина зацікавилась добудовою Ан-225 "Мрія", – віцепрем'єр Уруський
Турецька сторона висловила зацікавлення добудовою другого екземпляра найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія". Наразі очікуються перемовини експертів щодо цього питання.
Представники Туреччини обговорили цю тему під час переговорів між Володимиром Зеленським та Реджепом Ердоганом в Анкарі, 16 жовтня. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає Інтерфакс-Україна.
Читайте також Авіаційну техніку треба оновлювати, – генерал-полковник про катастрофу Ан-26
За його словами, стало несподіванкою, що під час візиту українська сторона торкнулася питання добудови другої "Мрії" з президентом Туреччини.
Навіть попри ту суму, скільки я сказав, це буде коштувати, турецька сторона сказала, що продовжимо обговорювати,
– зазначив Уруський.
Він зазначив, що "Мрію" можна добудувати і теоретично, і практично.
Також віцепрем'єр-міністр відзначив, що мовиться і про можливість закупівлі середнього транспортного літака Ан-178, адже Туреччини продемонструвала зацікавленість у стратегічних транспортних літаках.
Що відомо про надважкий Ан-225 "Мрія"
Ан-225 є найважчим вантажопідйомним транспортним реактивним літаком, який коли-небудь здіймався в небо. Кодова ім'я НАТО – "Козак".
Розмах крил авіасудна – майже 90 метрів, що співмірно з довжиною футбольного поля. Максимальна споряджена маса – 640 тонн. Літак може брати на борт 250 тонн вантажу.
Усього на рахунку Ан-225 "Мрія" – понад 240 світових рекордів. Український літак транспортував найважчі та найбільші вантажі в історії авіації.
Момент зльоту літака "Мрія": відео
Другий екземпляр літака планується добудувати на серійному заводі "Антонов" за наявності фінансування. У квітні 2019 року представники підприємства повідомили президенту України, що "в металі" є другий літак, схожий на Ан-225.
Його добудову ще у 2012 році оцінювали у 460 мільйонів доларів зі старими аналоговими технологіями. Відтак на сьогодні для вантажних перевезень недоцільно добудовувати транспортний літак.