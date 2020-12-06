Туреччина закінчила будівництво 81-кілометрової стіни вздовж східного кордону з Іраном. Її почали будувати у 2017 році.

Таку інформацію зазначив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. Про це він повідомив у своєму твітері.

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Будівництво завершили

За його словами, реалізація проєкту зайняла 2 роки через складні умови рельєфу, які уповільнювали роботи будівництва стіни.

Завершено проєкт з будівництва 81-кілометрової захисної стіни на кордоні Агри-Іран,

– зазначив міністр.

Şükür

Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi... pic.twitter.com/oMoI2Hz1mI — Süleyman Soylu | Maske Mesafe️ Temizlik (@suleymansoylu) December 4, 2020

Як виглядає стіна

Стіну побудували з великої кількості бетонних блоків шириною 2 метри та заввишки 3 метри. Кожен такий фрагмент стіни важить 7 тонн.

Зазначимо! Загальна протяжність турецько-іранського кордону складає 534 кілометрів.

Зведення стіни та посилення охорони кордону повинно покращити безпекову ситуацію на ньому.

Стіна між Туреччиною та країнами-сусідами: коротко