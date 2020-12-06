Туреччина завершила будівництво 81-кілометрової стіни на кордоні з Іраном
Туреччина закінчила будівництво 81-кілометрової стіни вздовж східного кордону з Іраном. Її почали будувати у 2017 році.
Таку інформацію зазначив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. Про це він повідомив у своєму твітері.
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Будівництво завершили
За його словами, реалізація проєкту зайняла 2 роки через складні умови рельєфу, які уповільнювали роботи будівництва стіни.
Завершено проєкт з будівництва 81-кілометрової захисної стіни на кордоні Агри-Іран,
– зазначив міністр.
Як виглядає стіна
Стіну побудували з великої кількості бетонних блоків шириною 2 метри та заввишки 3 метри. Кожен такий фрагмент стіни важить 7 тонн.
Зведення стіни та посилення охорони кордону повинно покращити безпекову ситуацію на ньому.
Стіна між Туреччиною та країнами-сусідами: коротко
- Туреччина вживала посилених заходів безпеки на кордоні з Сирією та Іраком в останні роки для запобігання незаконному перетину кордону.
- Зокрема Анкара звела 330 кілометрів стіни уздовж кордонів з обома країнами та перекинула на кордон із Сирією гаубиці з метою зміцнення потенціалу прикордонних військових частин.
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