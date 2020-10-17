Турки виявили у Чорному морі велике родовище газу, що розташоване неподалік від морських кордонів з Румунією та Болгарією. Розробляти його планують з 2023 року.

Обсяги родовища виявились більшими, ніж вважали спочатку

Про родовище стало відомо ще наприкінці серпня, проте його обсяги виявились значно більшими. Така знахідка дозволить збільшити обсяг газових резервів на 85 мільярдів кубічних метрів. Про це повідомив у твіттері президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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Очільник держави особисто відвідав судно Fatih, яке й займається буровими роботами на родовищі.

Якщо 21 серпня поточного року ми оголосили про виявлення в Чорному морі 320 мільярдів кубометрів газу, то останні дослідження дозволили збільшити обсяг доведених резервів нового родовища ще на 85 мільярдів, тобто до 405 мільярдів кубометрів,

– розповів Ердоган.

Турецький президент запевняє, що розробка родовища дозволить значно знизити ціну на блакитне паливо і, таким чином, зробити його доступним для населення вже у 2023 році. Адже раніше Туреччина залежала від поставок іноземного газу.