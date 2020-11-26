У Туреччині суд виніс вирок про довічне ув'язнення для кількох підозрюваних у справі про спробу державного перевороту у 2016 році. Зокрема, засудили 25 пілотів винищувачів F-16.

Також четверо цивільних осіб отримали по 79 довічних термінів, повідомляє держагентство Anadolu. Читайте також Євросоюз має виконати обіцянку й прийняти Туреччину, – Ердоган Загалом в організації перевороту підозрювали 475 людей. З них 365 осіб затримали та помістили до в'язниці. Зверніть увагу! Представники влади Туреччини заявляли, що невдала спроба перевороту у 2016 році обійшлася турецьким військовим у 100 мільярдів доларів. Детальніше про це – читайте тут. У спробі перевороту та бомбардуванні будівель уряду були звинувачені колишній командувач ВПС Туреччини Акін Озтюрк, а також інші військовослужбовці з авіабази поблизу Анкари. До теми Війну в Карабасі зупинили Туреччина та Росія, – Ердоган Спроба державного перевороту в Туреччині: коротко У Туреччині в липні 2016 року військові намагалися захопити владу та скинути уряд. Однак їхнє повстання вдалося придушити.

Під час заворушень загинуло понад 250 людей, які захищали демократію.

Через спробу державного перевороту в країні на 3 місяці запровадили надзвичайний стан та тимчасово зупинили дію Європейської конвенції про права людини .

У підготовці змови президент Туреччини Реджеп Ердоган звинувачував свого колишнього союзника Фехтуллу Гюлена.